Motociclista sufrió lesiones tras chocar contra un perro

El accidente ocurrió en Rivadavia y Pasaje Florida. El conductor, de 34 años, fue trasladado al Hospital Regional para una evaluación médica.

Un motociclista de 34 años resultó herido este domingo por la noche luego de protagonizar un accidente de tránsito en la esquina de la avenida Rivadavia y el pasaje Florida.

El hecho se registró alrededor de las 22:30, cuando el conductor de una motocicleta colisionó contra un perro que se cruzó repentinamente sobre la calzada. A raíz del impacto, perdió el control del rodado y derrapó, sufriendo lesiones en las extremidades inferiores.

Efectivos de la Comisaría Seccional Segunda acudieron al lugar y asistieron al motociclista hasta la llegada del personal del servicio de emergencias 107. Tras una primera evaluación, la médica de guardia dispuso su traslado preventivo al Hospital Regional para la realización de estudios complementarios y descartar lesiones de mayor gravedad.

De acuerdo con el testimonio de vecinos, el animal involucrado era un perro callejero que huyó tras el siniestro y no pudo ser localizado.

En tanto, la motocicleta fue trasladada a la dependencia policial para su resguardo preventivo, ya que al momento de la intervención no se presentó ningún familiar del conductor para retirarla.