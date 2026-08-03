Conductor alcoholizado chocó contra una camioneta en San Cayetano

El siniestro ocurrió sobre la avenida 10 de Noviembre, frente al Tabernáculo de la Fe.

Un accidente de tránsito se registró este domingo por la noche sobre la avenida 10 de Noviembre, frente al Tabernáculo de la Fe, en el barrio San Cayetano. El choque involucró a una camioneta Jeep Renegade y un Renault Clio Mio, y afortunadamente no dejó personas heridas.

De acuerdo con la información suministrada por la Comisaría Seccional Sexta, el hecho ocurrió alrededor de las 20:45. La Jeep Renegade era conducida por una mujer de 42 años, mientras que el Renault Clio Mio estaba al mando de un hombre de 49 años.

Al llegar al lugar, los efectivos policiales constataron que se trataba de una colisión simple y verificaron que ninguno de los ocupantes presentaba lesiones, por lo que no fue necesaria la intervención de personal sanitario.

Posteriormente, agentes de Tránsito Municipal realizaron los controles de alcoholemia correspondientes. El examen practicado al conductor del Renault Clio arrojó un resultado positivo de 1,97 gramos de alcohol por litro de sangre, motivo por el cual se labró el acta de infracción y se iniciaron las actuaciones previstas por la normativa vigente.