El siniestro se produjo este lunes por la tarde en el acceso a la Universidad, en Km 4. Personal policial y de tránsito intervino para asistir en el lugar y organizar la circulación vehicular.

Choque entre un colectivo y una Kangoo complicó el tránsito en la rotonda de la Universidad

Un colectivo de Sol Bus y una Renault Kangoo protagonizaron un choque este lunes, cerca de las 14:00, en la rotonda de acceso a la Universidad, en Km 4.

De acuerdo con la información disponible, ambos vehículos colisionaron por causas que aún son materia de investigación. Tras el impacto, efectivos policiales y agentes de tránsito acudieron al lugar para realizar las actuaciones correspondientes y ordenar la circulación.

Como consecuencia del siniestro, el tránsito presentó demoras en la zona, por lo que se recomendó circular con precaución mientras se desarrollaban las tareas de asistencia.

Hasta el momento, no se difundió información oficial sobre personas lesionadas ni sobre los daños materiales ocasionados por el choque.