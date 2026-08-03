Provincia financiará la pavimentación de 77 cuadras en Rada Tilly

El convenio fue firmado este lunes por el gobernador Ignacio Torres y la intendenta Mariel Peralta.

El acuerdo permitirá reactivar la mayor obra de pavimento de la historia de Rada Tilly y garantiza el financiamiento provincial para completar este plan que había quedado paralizado tras la suspensión de los aportes del Gobierno Nacional desde que asumió como presidente Javier Milei.

La firma se realizó este lunes en el Concejo Deliberante de Rada Tilly con la presencia del gobernador Ignacio Torres y la intendenta Mariel Peralta, quienes suscribieron el convenio que permitirá retomar la ejecución de una de las obras de infraestructura urbana más importantes en la historia de la ciudad.

El Plan de Pavimentación Urbana 77 Cuadras constituye la mayor obra de pavimento de la historia de Rada Tilly y, una vez finalizado, permitirá alcanzar aproximadamente un 75 % de cobertura de calles pavimentadas.

Durante la firma del convenio, el gobernador destacó la importancia de acompañar el crecimiento de la ciudad con obras de infraestructura. "Estas son obras que tienen impacto y Rada Tilly es una localidad que va a crecer mucho. Hoy Rada Tilly es una de las ciudades que más potencial de crecimiento tiene y la infraestructura tiene que acompañar ese crecimiento", afirmó Torres.

Asimismo, el mandatario provincial valoró el trabajo conjunto con el Municipio y destacó la gestión local. "Es muy lindo cuando un gobernador puede delegar la planificación en un intendente que sabe, que está ayudando a hacer bien. Hoy Rada Tilly y Mariel son garantía de transparencia, de eficiencia y también de lo más importante que puede tener un intendente cuando está en la trinchera, que es el diálogo con el vecino", añadió.

Por su parte, Peralta agradeció al Gobierno Provincial por asumir el compromiso de financiar una obra fundamental para el desarrollo de Rada Tilly. “Este convenio nos permite dar una respuesta concreta a nuestra comunidad y garantizar la continuidad de un proyecto estratégico para el crecimiento de la ciudad", señaló la intendenta.

El Plan de Pavimentación Urbana de 77 Cuadras comenzó a ejecutarse durante la segunda mitad de 2023 con financiamiento del Gobierno Nacional. En esa primera etapa se completaron los sectores 1, 2, 3 y 7, pero la obra quedó paralizada tras la interrupción de los fondos nacionales y permaneció suspendida hasta la actualidad.

Desde entonces, la Municipalidad llevó adelante gestiones para encontrar una alternativa de financiamiento que permitiera dar continuidad al proyecto. Con la firma de este convenio, el Gobierno de la Provincia asumirá el financiamiento de las cuadras restantes, haciendo posible la reactivación de la obra una vez que concluya la veda invernal y las condiciones climáticas permitan retomar los trabajos.

"Tenemos mucho trabajo por delante. Se trata de la mayor obra de pavimento en la historia de Rada Tilly y sabemos la importancia que tiene para cada familia que espera verla terminada. Ahora contamos con el respaldo necesario para avanzar en su ejecución", sostuvo Peralta.

La jefa comunal agregó que "además de mejorar la calidad de vida de los vecinos, esta obra fortalecerá la conectividad dentro de los barrios, facilitará el acceso a las zonas de expansión de la ciudad y completará la trama vial en sectores que aún cuentan con calles de ripio".

LAS CUADRAS QUE FALTAN

El proyecto, elaborado por el equipo técnico de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Rada Tilly, contempla la pavimentación de 77 cuadras distribuidas en ocho sectores de la ciudad, ampliando la red vial y mejorando la conectividad entre barrios, el acceso a las zonas de crecimiento y la calidad de vida de los vecinos.

Con los sectores 1, 2, 3 y 7 ejecutados durante la primera etapa de la obra iniciada en 2023, el convenio firmado permitirá financiar la pavimentación de las cuadras pendientes correspondientes a las siguientes zonas:

• Sector 4: calles Chubut, Punta Indios y Nemesio Figueroa.

• Sector 5 – Barrio Sargento Cabral: Abdón Peralta, Subprefecto Dax Cosentino, Trutanik, Nemesio Figueroa, Anita Castellano, Turkovic, Jacinto García, Combate Naval de Quilmes y Catamarán Gandul.

• Sector 6 – Zona de los Lagos: Marcelino Terraza, Lago Cholila, Lago Vinter, Lago Musters, Lago Puelo, Lago Rosario, Lago Esperanza, Lago Krüger, Lago Pellegrini, Enrique Hallmayer, Lago Rivadavia y General Enrique Mosconi.

• Sector 8 – Barrio Tierra Joven: calles Faro Punta Bajos, Faro San José y Faro San Gregorio.