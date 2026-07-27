Le secuestran más de 25 gramos de marihuana a un conductor

El procedimiento fue realizado por personal de la División Canes durante la madrugada del domingo.

Un hombre fue imputado en libertad por una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes (23.737), luego de que personal de la División Canes secuestrara 25,4 gramos de marihuana durante un procedimiento realizado entre las 23:50 del sábado y las 2 de la madrugada del domingo.

Según informó la Policía, el operativo se llevó a cabo mientras efectivos realizaban un patrullaje preventivo y observaron que el conductor de un Chevrolet Astra intentó retirarse del lugar al advertir la presencia del móvil policial. Ante esta actitud, los uniformados interceptaron el vehículo y solicitaron al automovilista que descendiera.

Al acercarse al rodado, los efectivos percibieron un fuerte olor compatible con marihuana proveniente del interior. De acuerdo con el parte oficial, el conductor evidenció un marcado estado de nerviosismo y, antes de bajar del automóvil, ocultó rápidamente un envoltorio de nylon en la zona de la palanca de cambios. Además, reconoció de manera voluntaria haber consumido marihuana y exhibió dos cigarrillos ya utilizados.

Frente a esta situación, intervino la perra detectora de narcóticos Katana, que realizó una marcación positiva sobre el vehículo. Con autorización de la Fiscalía de turno, se efectuó la requisa del automóvil, procedimiento que permitió secuestrar un envoltorio con marihuana, cuyo pesaje totalizó 25,4 gramos.

Por disposición de la autoridad judicial, el conductor fue imputado en libertad por una presunta infracción a la Ley 23.737. Asimismo, se realizó la constatación de su domicilio y el secuestro de la sustancia quedó incorporado a la causa.