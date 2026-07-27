Alerta por lluvias y fuertes ráfagas: así estará el tiempo este lunes

La mañana comenzará con 1°C y probabilidad de precipitaciones de entre 40 y 70%, acompañada por viento del noreste de entre 13 y 22 km/h.
Durante la tarde se espera la mayor intensidad del temporal, con lluvias fuertes, una temperatura máxima de 6°C y viento del sudoeste entre 32 y 41 km/h. Las ráfagas oscilarán entre 51 y 59 km/h.
Las precipitaciones continuarán por la noche, cuando la temperatura descenderá a 3°C. El viento mantendrá la misma intensidad y las ráfagas podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h, por lo que se recomienda extremar las precauciones al circular.