Este lunes 27 de julio llega con un marcado cambio en las condiciones del tiempo en Comodoro Rivadavia. El pronóstico anticipa lluvias durante gran parte de la jornada, temperaturas bajas y viento intenso, con ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h.

Alerta por lluvias y fuertes ráfagas: así estará el tiempo este lunes

La mañana comenzará con 1°C y probabilidad de precipitaciones de entre 40 y 70%, acompañada por viento del noreste de entre 13 y 22 km/h.

Durante la tarde se espera la mayor intensidad del temporal, con lluvias fuertes, una temperatura máxima de 6°C y viento del sudoeste entre 32 y 41 km/h. Las ráfagas oscilarán entre 51 y 59 km/h.

Las precipitaciones continuarán por la noche, cuando la temperatura descenderá a 3°C. El viento mantendrá la misma intensidad y las ráfagas podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h, por lo que se recomienda extremar las precauciones al circular.