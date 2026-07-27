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Alerta por lluvias y fuertes ráfagas: así estará el tiempo este lunes

Este lunes 27 de julio llega con un marcado cambio en las condiciones del tiempo en Comodoro Rivadavia. El pronóstico anticipa lluvias durante gran parte de la jornada, temperaturas bajas y viento intenso, con ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h.

La mañana comenzará con 1°C y probabilidad de precipitaciones de entre 40 y 70%, acompañada por viento del noreste de entre 13 y 22 km/h.

Durante la tarde se espera la mayor intensidad del temporal, con lluvias fuertes, una temperatura máxima de 6°C y viento del sudoeste entre 32 y 41 km/h. Las ráfagas oscilarán entre 51 y 59 km/h.

Las precipitaciones continuarán por la noche, cuando la temperatura descenderá a 3°C. El viento mantendrá la misma intensidad y las ráfagas podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h, por lo que se recomienda extremar las precauciones al circular.

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