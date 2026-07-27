Las condiciones climáticas mantienen un panorama complejo en las rutas nacionales que atraviesan Chubut.

Estado de las rutas en Chubut: nieve, hielo y neblina complican la circulación

Si bien todos los tramos permanecen habilitados, Vialidad Nacional advirtió sobre la presencia de nieve, hielo, escarcha, lluvia, neblina y fuertes ráfagas de viento, por lo que pidió extremar las precauciones al viajar.

Uno de los sectores más comprometidos es la Ruta Nacional 3 entre Garayalde y Comodoro Rivadavia, donde se registra nieve sobre la calzada en distintos sectores, banquinas con barro y nieve y trabajos de despeje con maquinaria vial.

Precaución en la Ruta 3

En el tramo Garayalde–Comodoro Rivadavia, los equipos de Vialidad trabajan distribuyendo sal para mejorar la adherencia, mientras continúa nevando en algunos sectores y la visibilidad se ve reducida por la neblina.

Entre Comodoro Rivadavia y el límite con Santa Cruz, la ruta permanece habilitada, aunque la calzada está húmeda, con agua acumulada en algunos sectores y desvíos por obras en Ramón Santos. Además, se reportan lloviznas, viento y animales sueltos.

Más al norte, entre Puerto Madryn, Trelew y Garayalde, predominan las calzadas mojadas por lluvia, con banquinas embarradas y equipos de Vialidad realizando tareas de mantenimiento y repavimentación.

La Ruta 40 presenta las condiciones más adversas

La situación más delicada se registra sobre distintos tramos de la Ruta Nacional 40, donde hay sectores con nieve, hielo y escarcha sobre la calzada, además de banquinas inestables y nevadas persistentes.

Vialidad Nacional recomendó evitar viajar si no es estrictamente necesario entre Gobernador Costa, Tecka, Esquel, Cholila y El Bolsón, donde además es obligatorio portar cadenas para circular.

También se mantienen condiciones complicadas en las rutas nacionales 259, 260 y en varios sectores de la Ruta 1S40, con nieve, barro, bancos de niebla y trabajos permanentes de despeje.

Recomendaciones para quienes deban viajar

Desde Vialidad Nacional solicitaron a los conductores:

Circular a baja velocidad y respetar toda la señalización.

Mantener una mayor distancia de frenado.

Extremar las precauciones por la presencia de animales sueltos.

Consultar el estado actualizado de las rutas antes de iniciar el viaje.

Portar cadenas en los sectores donde su uso es obligatorio y evitar circular por las zonas más comprometidas salvo que el viaje sea imprescindible.