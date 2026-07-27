Aunque el incendio fue de proporciones, no se registraron personas heridas. Ocurrió en un taller del barrio Laprida.

El auto tenía problemas eléctricos y lo dejaron con las luces encendidas

Un Volkswagen Gol Country fue destruido por un incendio este sábado por la tarde mientras permanecía en un taller mecánico del barrio Bella Vista Norte.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:20 en un establecimiento ubicado sobre la calle Código 3160. Tras un llamado de emergencia, personal de la Comisaría de Distrito Laprida se hizo presente en el lugar y constató que el vehículo se encontraba completamente envuelto en llamas.

Pocos minutos después arribó una dotación de Bomberos Voluntarios del Destacamento N.º 4, cuyos efectivos lograron controlar y extinguir el foco ígneo, evitando que el fuego se propagara a otras instalaciones del taller.

De acuerdo con el testimonio del propietario del establecimiento, el automóvil presentaba inconvenientes en el sistema eléctrico y, accidentalmente, habría quedado con las luces encendidas, circunstancia que habría originado el incendio.

Tras las primeras actuaciones, la Policía informó que no se hallaron indicios de criminalidad y confirmó que el siniestro no dejó personas lesionadas, aunque el vehículo sufrió daños totales.