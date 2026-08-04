La policía recuperó automóvil robado en Puerto Deseado

La División de Investigaciones y Narcocriminalidad de Puerto Deseado logró recuperar a media mañana de este martes unautomóvil que había sido sustraído horas antes en la misma localidad.

El informe policial señala que al tomar conocimiento la denuncia dek propietario, personal de la DDI inició de manera inmediata diversas tareas investigativas, entre ellas el relevamiento de cámaras de seguridad, recorridas preventivas y rastrillajes en distintos sectores de la ciudad con el apoyo de efectivos de la Comisaría local.

Como resultado de dichas diligencias, el rodado, un Citroën C3 de color gris, fue localizado abandonado en inmediaciones del Museo.

Una vez hallado el vehículo, se preservó el lugar y se convocó a personal de la División Gabinete Criminalístico, el cual que llevó adelante las pericias correspondientes con el objetivo de obtener elementos de interés para la investigación.

La causa continúa en etapa investigativa con el fin de identificar a la persona o personas responsables del hecho, mientras que el vehículo será restituido a su propietario una vez cumplidos los recaudos judiciales y periciales de rigor.

Finamente se puso de manifiesto la importancia de la rápida intervención y del trabajo coordinado desarrollado por el personal policial de diversas dependencias para lograr la recuperación del rodado y avanzar en el esclarecimiento del hecho.