Protesta de desocupados de UOCRA en bases petroleras

Dos piquetes en Cañadón Seco y uno en cercanías de Pico Truncado fueron protagonizados este miércoles por trabajadores desocupados del gremio de la construcción.

En Cañadón Seco, los manifestantes bloquearon la base operativa y administrativa de la Compañía General de Combustibles (CGC) y la playa de almacenes de materiales de Quintana (que anteriormente perteneció a YPF), en tanto que en Pico Truncado la protesta se llevó a cabo en la base de la operadora Crown Point.

Los desocupados y la dirigencia de la UOCRA Zona Norte vienen reclamando desde hace más de un año que se cumpla el Convenio 545, por el cual se define las tareas que corresponden realizar en los yacimientos petroleros el personal de la construcción.

El gremio reiteró que las mismas se las concedieron a trabajadores de otros rubros, como a los petroleros, y ello motivó que más de 700 obreros de la construcción quedaran desocupados.

Los piquetes comenzaron alrededor de las 7 y se levantaron en las primeras horas de la tarde cuando se tuvo conocimiento de que las operadoras prometieron mantener el lunes una reunión en Buenos Aires para encontrar una vía de solución al conflicto.