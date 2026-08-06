Marcharon en Comodoro contra las leyes de entrega de Javier Milei

Una extensa columna de manifestantes se concentró en San Martín y Güemes para expresar su rechazo a los proyectos que debate el Senado.

De la convocatoria realizada este jueves al mediodía, participaron sindicatos, organizaciones sociales y políticas, entre ellas Judiciales, UOCRA, CTA, PCR, CCC, Sitrajuch, Atech, vecinos autoconvocados, la Asamblea del Agua y la Asamblea Antifascista.

La primera columna partió desde la Escuela 83, mientras que una segunda ya aguardaba frente a la sucursal del Banco Nación, en San Martín y Güemes. Ambas confluyeron en el centro de la ciudad para reclamar que el nuevo paquete de leyes de Javier Milei no sea promulgado. El mismo –que debate hoy el Senado- propone, entre otros temas, eliminar restricciones para comprar tierra afectada por incendios inmediatos y poder echar inquilinos en solo 10 días.

Entre las principales consignas escuchadas en Comodoro se encontraron "La patria no se vende" y "Milei, basura, vos sos la dictadura". Además, varios manifestantes exhibieron carteles con críticas hacia Estados Unidos e Israel, los únicos dos países con los que el Presidente sintoniza en política exterior.

Si bien este miércoles fue retirado el capítulo 3 del proyecto, que elevaba al 25% el límite para la venta de tierras a extranjeros, los organizadores mantuvieron la protesta al considerar que el resto de la iniciativa continúa siendo perjudicial.

Como consecuencia de la movilización, el tránsito permanecía interrumpido en la esquina de San Martín y Güemes, mientras los vehículos eran desviados nuevamente hacia la Ruta Nacional 3.