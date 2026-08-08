Pacto suicida de un matrimonio que no podía afrontar las deudas

La investigación por el trágico hecho descubierto el pasado miércoles 5 de agosto en un departamento del barrio San Pablo, en la esquina de San Martín y Río Santiago, en la ciudad rionegrina de Cipolletti, sumó elementos decisivos que consolidan la hipótesis de un pacto suicida por parte de un matrimonio de septuagenarios.

Durante las pericias en la vivienda, la Justicia secuestró una carta en la que ambas víctimas explicaban su determinación de quitarse la vida ante la imposibilidad de afrontar el pago del alquiler y las severas deudas acumuladas.

En el lugar se constató el fallecimiento de Carlos Alberto Rosales, de 76 años, mientras que su esposa sobrevivió a la ingesta de pastillas y alcohol. Según la reconstrucción judicial, el lunes 3 de agosto la pareja consumió una elevada dosis de clonazepam combinada con bebidas alcohólicas, hallándose en la escena múltiples blisters vacíos y vasos con restos de medicación. Sin embargo, por razones que se intentan establecer mediante peritajes médicos, la mujer no falleció y permaneció cerca de 48 horas en estado de shock junto al cuerpo de su pareja antes de ser rescatada.

Actualmente, la mujer se encuentra internada bajo contención profesional en el área de Salud Mental del Hospital Pedro Moguillansky. El contexto de aislamiento social y el distanciamiento de sus hijos, quienes residen en el exterior, habrían agravado la crisis económica que desencadenó el desenlace.

En cuanto al examen médico de Rosales, la autopsia debió ser postergada por el estado de conservación del cuerpo, respetando el protocolo que exige refrigeración previa por al menos 48 horas. No obstante, las inspecciones preliminares descartaron signos de violencia o lesiones compatibles con la intervención de terceros.

Fuente: Cipo360