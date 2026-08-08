Le conceden la libertad bajo fianza a la niñera argentina

Iliana Lick fue detenida el 11 de julio en el aeropuerto de Filadelfia cuando iba a ver un partido de la Selección.

La argentina Iliana Lick, detenida el 11 de julio pasado en el aeropuerto de Filadelfia y que trabajaba como niñera, recibió este viernes la libertad bajo fianza, fijada en 10.000 dólares, según confirmó su novio norteamericano a través de un posteo en redes sociales y en la plataforma digital en la que había lanzado una campaña de recaudación de fondos para costear el proceso.

“Hoy finalmente recibimos una noticia muy alentadora: a Iliana le concedieron la libertad bajo fianza, fijada en 10.000 dólares. Después de semanas de incertidumbre, demoras y frustración, este es un paso enorme. Sentimos un gran alivio y estamos profundamente agradecidos de que el juez le haya dado a Iliana la posibilidad de recuperar su libertad mientras continúa su proceso migratorio”, señaló Steven Melchiorre, de 35 años. No está claro aun cuándo será liberada la joven.

Antes de embarcar su vuelo Filadelfia para ir a Kansas City a ver un partido del seleccionado argentino en el Mundial, Lick fue detenida en un puesto de seguridad por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que detectaron una situación migratoria irregular.

A partir de allí empezó un derrotero por distintos centros de arresto operados por la agencia federal hasta llegar al Centro de Procesamiento del Condado de Otero, en el estado de Nuevo México, donde se encuentra actualmente a la espera de ser liberada.

“Todavía quedan algunos pasos administrativos y logísticos antes de que pueda salir, así que Iliana todavía no está en casa. Estamos haciendo todo lo posible para completar el proceso de la fianza cuanto antes y lograr que vuelva con las personas que la quieren”, añadió Melchiorre, trabajador en el sector de salud que vive junto a Lick en el barrio South Philadelphia. El mensaje también fue posteado en Facebook.

Según había relatado Melchiorre a CBS News, la joven argentina había ingresado legalmente a Estados Unidos tras obtener una visa de viaje, esperaba conseguir una visa de trabajo y tenía una solicitud pendiente para permanecer en el país.

“Iliana se mantuvo esperanzada durante todo este proceso, incluso en los momentos más difíciles, y la noticia de hoy nos da una razón más para seguir adelante con esperanza”, continuó Melchiorre en su posteo.

Antes de ser trasladada al estado de Nuevo México, Lick estuvo en centros de detención en el condado de Cambria (Pensilvania), en el estado de Luisiana y en El Paso (Texas).

“Ella ingresó a Estados Unidos el 17 de marzo de 2023 y permaneció en el país más allá del tiempo permitido por su visa. Lick permanecerá bajo custodia del ICE a la espera de la resolución de su proceso migratorio”, había señalado en un comunicado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que tiene bajo su órbita al ICE.

“Cabe aclarar que la autorización de trabajo o una solicitud en trámite no confieren estatus legal en Estados Unidos”, añadió el ente federal que lidera el secretario Markwayne Mullin.

En aquel posteo inicial en GoFundMe, se habían dado otros detalles de la vida de Lick en Filadelfia.

“Vive con su novio y trabaja como niñera para dos familias, cuidando a Aiden (de 4 años), Avery (1) y Noah (1). Ellos la adoran. Para estos niños, Iliana no es solo una niñera, es parte de su familia. Es una persona pacífica y cariñosa, con fuertes lazos en la comunidad de Filadelfia”, señalaba la publicación.

“Los primeros días tras su detención fueron increíblemente difíciles, ya que no teníamos comunicación con ella y desconocíamos cómo se encontraba. Ahora hemos podido hablar con Iliana. Aunque, como es comprensible, siente miedo y se siente abrumada, ella se mantiene fuerte, esperanzada e increíblemente agradecida por todo el amor y el apoyo que recibió”, añadió.

Su detención en el aeropuerto de Filadelfia se produjo en un momento de especial intensificación de la campaña de arrestos de migrantes ilegales que lleva a cabo el gobierno de Donald Trump, una de los principales ejes de su campaña para las elecciones presidenciales de 2024.

En los últimos dos meses, los agentes de ICE realizaron cada vez más detenciones de migrantes en los aeropuertos norteamericanos, con un promedio de entre 20 y 40 arrestos diarios, frente a los menos de 10 registradas en mayo del año pasado, según un funcionario del DHS.

Este viernes se conoció el caso de otro argentino detenido en un aeropuerto norteamericano por parte de agentes de ICE. Matías Pourrain, un futbolista argentino de 34 años que juega en una liga local, fue detenido en Fort Lauderdale cuando se disponía a abordar un vuelo doméstico hacia Los Ángeles.

“Matías no estaba intentando ingresar ni salir de Estados Unidos. Simplemente estaba viajando de una ciudad estadounidense a otra”, expresó la familia del futbolista en un comunicado, en el que aseguró que Pourrain “ingresó legalmente a Estados Unidos con una visa”.

“Tiene un caso de asilo pendiente desde hace años, permiso de trabajo vigente, Florida ID y no posee antecedentes criminales”, detallaron los allegados del jugador.