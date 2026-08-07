Femicidio de Agostina en Córdoba: detuvieron a dos inquilinos de Barrelier

Dos inquilinos que vivían en la casa de Claudio Barrelier fueron detenidos en el marco de la causa por el femicidio de Agostina Vega y de este modo ya son seis los arrestados en la investigación por el brutal crimen de la adolescente en la provincia de Córdoba.

Fuentes del caso le confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que se trata de Matías Jesús Córdoba y su esposa, Eugenia Ludmila Ascarruz. Ambos están acusados del delito de encubrimiento agravado.

Como ocurrió en otro de los casos, el resultado de la pericia acústica permitió determinar que quienes estaban en la vivienda ubicada sobre la calle Juan del Campillo 878 en la noche del asesinato escucharon lo que ocurrió.

En este sentido, se supo que Córdoba y Ascarruz llegaron al domicilio el sábado 23 de mayo por la noche y permanecieron allí hasta el día siguiente por lo que, para los investigadores, algo debieron haber escuchado.

Días atrás Fernanda Alaniz, abogada del papá de la víctima, dialogó con NA y confirmó que pidió los arrestos de Viviana, progenitora de Barrelier; una de las hermanas; y los tres inquilinos que residían en la casa.

En este tramo de la investigación ya hay seis detenidos. Cinco de los seis acusados, Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani, Marianela Palmero, Córdoba y Ascarruz, están señalados por el delito de encubrimiento agravado, mientras que a Barrelier se le atribuye el homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por ser cometido en un contexto de violencia de género (femicidio).

Agencia NA