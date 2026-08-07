Dijo que su esposa murió porque explotó el celular, pero era un engaño

A mediados de junio se conoció un dramático episodio, donde un auto se incendió tras la explosión de un celular en pleno movimiento mientras lo cargaban. Una mujer terminó con graves quemaduras y falleció después de varios días internada. Pero ahora la causa dio un giro inesperado e impactante.

La mujer permaneció internada en estado crítico en el Instituto del Quemado en Córdoba y murió debido a la gravedad de las lesiones.

La investigación del caso dio un giro inesperado este jueves cuando la Justicia de Córdoba detuvo a Gerardo Luis Gasparutti, de 43 años, acusado del femicidio de su esposa, María Lucila Pagani, de 47.

El hombre había asegurado que el incendio del auto en el que viajaban comenzó porque explotó un celular que la mujer utilizaba mientras se cargaba, pero la investigación descartó esa hipótesis.

El trágico hecho ocurrió el 14 de junio sobre la Ruta E-53, a la altura del kilómetro 8, en la zona rural de Villa Allende.

Según el relato inicial de Gasparutti, el teléfono celular habría provocado un incendio dentro del vehículo, lo que hizo que perdiera el control del Renault Sandero y terminara detenido sobre la banquina.

Cuando llegaron los efectivos policiales, encontraron el auto con importantes daños provocados por el fuego. Gasparutti resultó ileso, mientras que su pareja sufrió graves quemaduras y fue trasladada de urgencia al Instituto del Quemado. Permaneció internada en estado crítico y murió cuatro días después.

En un primer momento, la causa se orientó hacia un posible accidente. Sin embargo, los peritajes realizados por especialistas de Bomberos comenzaron a poner en duda la versión del acusado.

Los investigadores determinaron que dentro del vehículo no había un teléfono celular quemado, ni un cable o cargador que respaldaran la hipótesis de la explosión.

Además, durante las pericias realizadas sobre el vehículo, los investigadores detectaron un olor compatible con la presencia de un líquido combustible, un indicio clave que modificó la hipótesis inicial y orientó la causa hacia una posible maniobra intencional, en este caso, un posible femicidio.

Con esos resultados, la fiscal Liliana Copello, a cargo de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 4 Turno 4 de Córdoba, ordenó nuevas medidas de prueba para reconstruir cómo ocurrió el incendio y establecer las circunstancias en las que murió la mujer.

LA DETENCION DEL ESPOSO

Tras reunir las pruebas incorporadas al expediente, la fiscal dispuso la detención de Gasparutti, a quien imputó por el delito de homicidio calificado por el vínculo, figura que en este caso se investiga en el marco de un presunto femicidio.

El expediente permanece bajo investigación mientras se realizan nuevas pericias para reconstruir el episodio, determinar el origen del fuego y esclarecer la responsabilidad en la muerte de María Lucila Pagani.

Pagani era trabajadora no docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Se desempeñaba en la Prosecretaría de Relaciones Internacionales y en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, integraba la Comisión Interclaustros de Derechos Humanos y también ejercía la docencia en instituciones de nivel medio y superior.