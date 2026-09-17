En su declaración, Carlos Rivero responsabilizó a la víctima y negó saber que estaba embarazada. La Justicia dictó un año de prisión preventiva.

La impactante declaración del acusado de asesinar a la joven aspirante a gendarme en San Juan

La Justicia dictó 12 meses de prisión preventiva para Carlos Rivero, el hombre imputado por el femicidio de la aspirante a gendarme Camila Agustina Vecchiarello, quien fue asesinada de al menos nueve puñaladas entre la noche del sábado y la madrugada del domingo en su casa en la localidad de Barreal, en San Juan.

Durante la audiencia de imputación, Rivero rompió el silencio y dio una versión que responsabiliza a la víctima por sus propias heridas.

“Se puso loca y se acuchilló sola”, sostuvo. Según su relato, todo comenzó cuando le comunicó a Camila que quería regresar a Salta por motivos económicos. Aseguró que ella reaccionó con violencia, rompió objetos de la casa y se autolesionó con un cuchillo.

El relato del acusado ya forma parte del expediente judicial y será evaluado por el tribunal, que le imputó el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, una figura que prevé la pena de prisión perpetua.

La versión del acusado: discusiones, amenazas y una escena violenta

Rivero contó que, después de pasar parte del día en la casa de una amiga policía y hacer unas compras, volvió con Camila al departamento cerca de las 22.30. Mientras él preparaba la comida, dijo que la discusión volvió a comenzar. De acuerdo con su declaración, Camila lo amenazó con quitarse la vida si él se marchaba. “Si vos te vas, yo me mato”, afirmó que le dijo.

Fue entonces, según la versión de Rivero, cuando Camila tomó un cuchillo tipo sierra. “Ella agarró y se lo metió”, relató. Después habría corrido por el pasillo, resbalado sobre su propia sangre y el arma se le habría incrustado en el cuello al caer.

Rivero aseguró que intentó asistirla y que incluso recibió una mordedura cuando trató de ayudarla.

Para explicar las heridas que presentaba cuando fue hallado por las autoridades, el acusado sostuvo que intentó quitarse la vida al ver la situación. “Lo único que pensé es en irme con ella (…) El otro cuchillo verde lo usé yo para cortarme el cuello y en el pecho para poder morir”, aseguró, negando la hipótesis fiscal de que haya utilizado varias armas blancas para atacar a la víctima.

Pero esa reconstrucción fue cuestionada por la Fiscalía. El fiscal Adolfo Díaz sostuvo que las únicas autolesiones detectadas en la escena eran cortes leves que, según la hipótesis acusatoria, habrían sido provocados por el propio Rivero para intentar simular una escena diferente.

Finalmente, el acusado negó saber que Camila estuviera esperando un hijo. “No sabía que estaba embarazada, nada”, respondió ante la consulta directa del tribunal.

La causa también incorporó una carta manuscrita que el imputado habría enviado horas después de la muerte de Camila, en la que escribió: “Esta vez no pude... me ganó la depresión... me parte el alma lo que voy a hacer”.

Una relación marcada por el control y el aislamiento

Mientras avanza la investigación, la familia de Camila intenta reconstruir sus últimos días y sostiene que la relación con Rivero estaba atravesada por episodios de violencia.

Según los familiares, la joven había denunciado previamente a su pareja por violencia de género. También señalaron que existían situaciones de control, celos y aislamiento.

Camila había llegado a Barreal desde Rosario para formarse como gendarme. Allí conoció a Rivero y empezaron una relación. La pareja se casó apenas 20 días antes del crimen, en un contexto en el que, según fuentes de la investigación, él no tenía trabajo ni ingresos propios y dependía económicamente de ella.

El pedido de justicia de la familia y el traslado del cuerpo

Los familiares de Camila reclaman justicia para que su muerte no quede impune y pidieron que el cuerpo sea trasladado en avión a Rosario una vez que finalicen las actuaciones judiciales, debido al delicado estado de salud de la madre de la víctima.

Mientras esperan respuestas, el padre y uno de los hermanos de Camila viajaron a San Juan para acompañar el proceso y participar de las movilizaciones convocadas en Calingasta.