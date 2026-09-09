El episodio ocurrió en una vivienda de la zona oeste del conurbano bonaerense. La joven fue trasladada al Hospital de Ituzaingó, donde constataron su fallecimiento.

Un joven mató de un tiro en el cuello a su novia de 18 años e hirió a su suegro

Camila Ruth Castro, de 18 años fue asesinada de un disparo en el cuello en una vivienda de Ituzaingó, en el oeste del Gran Buenos Aires, y por el hecho quedó detenido su novio, señalado como el principal sospechoso del ataque. El episodio, ocurrido el martes por la noche, es investigado como un presunto femicidio y conmociona a la comunidad local.

De acuerdo con las primeras informaciones, la agresión se produjo en medio de una fuerte discusión de pareja dentro del domicilio. En ese contexto, el joven, identificado como Elías Barrionuevo habría tomado un arma de fuego y efectuado al menos un disparo que impactó en el cuello de la víctima. El padre de la chica intervino para intentar frenar la pelea y también terminó herido. El llamado al 911 movilizó a la Comisaría 4ª de Ituzaingó y personal policial al lugar.

La víctima fue hallada gravemente herida en la calle y fue trasladada de urgencia al Hospital Bicentenario de Ituzaingó, donde falleció por las heridas. Una vecina que dijo haber llamado al 911 relató: “Mi pareja pasó por ahí y justo vio a la chica toda ensangrentada. La tuvo que llevar la policía al hospital porque nadie la podía llevar”.

Testigos dijeron que el joven había llegado en un auto y, tras el episodio, salió corriendo con el arma en la mano. La Policía montó un operativo nocturno para dar con su paradero; fuentes investigativas señalaron que el acusado tendría domicilio en el partido de Merlo. Por ahora no informaron si encontraron el arma.

La investigación contra el asesino de su novia

El caso queda en manos de la fiscalía local que instruye la causa por femicidio en Ituzaingó y lesiones. Mientras tanto, el padre de la joven fue atendido por los disparos en las piernas; no se precisó su estado de salud. Las autoridades solicitaron colaboración ciudadana para aportar datos sobre el sospechoso.

El presunto agresor tiene 19 años y continúa prófugo. La causa quedó bajo secreto de sumario y los efectivos revisan cámaras y testimonios para reconstruir lo ocurrido. Desde la Comisaría 4ª informaron que el rastrillaje sigue activo hasta lograr la detención del sospechoso esta madrugada.

Vecinos mostraron conmoción por el suceso y pidieron respuestas a las autoridades locales.Familias del barrio afirmaron que no esperaban una tragedia semejante en esa cuadra. La investigación se enfoca en determinar el móvil preciso y si hubo antecedentes de violencia entre la pareja antes del femicidio en Ituzaingó ayer por la tarde.