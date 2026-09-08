Marcelo Tesio, de 64 años, no negó el femicidio de su mujer; confirmó que "se le fue la mano" en medio de una discusión. "Es un psicópata", aseguró su hijo.

"Se nos fue la vieja": cómo contó la noticia el femicida

"Es un psicópata", fue el término que usó el lunes Ernesto Tesio al describir a su padre, Marcelo Tesio, hoy detenido por el femicidio de su esposa, Silvia Beatriz Mina, en la casa familiar en la localidad de Mariano Acosta, partido bonaerense de Merlo.

"Me contó que estaban discutiendo porque no le alcanzaba la jubilación, discusiones cotidianas que tenían", relató Ernesto al recordar la comunicación con su padre, durante la madrugada del domingo 6 de septiembre.

Ernesto tuvo que ir con su hija y su sobrina a la casa sobre la calle Asunción al 2800, y al llegar fue el encargado de corroborar el estado de sus padres: Mina, de 62 años, había fallecido por lo que él describió como "un corte en el cuello bien calculado".

Su cuerpo estaba en el piso de su dormitorio, en un charco de sangre, pero no había un arma homicida cerca.

El hombre llevó a su hija y a su sobrina a la casa de un vecino para resguardarlas de la escena y cuando volvió al cuarto de sus padres notó por primera vez el cuchillo junto al cuerpo de la víctima de femicidio.

Por su parte Marcelo Tesio, de 64 años, tenía heridas que su hijo cree que fueron autoinflingidas y se acostó en la cama mientras Ernesto llamaba a la Policía.

El hombre de 64 años no confesó el femicidio de su esposa de manera directa, sino que explicó: "Estábamos comiendo pan con queso, discutimos y se me fue la mano", relató su hijo.

"Dice que los cortes esos fueron de mi madre, pero no puede ser. Supongo que se autolesionó después de haberla matado", convino Ernesto en declaraciones reproducidas por medios locales.

Luego de que Tesio (padre) confesara el femicidio de su esposa ante efectivos policiales quedó detenido y se abrió una causa que fue caratulada como homicidio agravado por el vínculo, delito que contempla como única pena en expectativa la prisión perpetua.

Tesio fue asistido en el hospital, donde recibió las curaciones correspondientes, y fue dado de alta. Quedó detenido a disposición del fiscal Leandro Vaccaro, titular de la UFI N° 11 de Morón, a la espera de ser indagado el lunes.