Jessica Schwab volvió a reclamar nuevas pruebas por la muerte de Valeria

La hermana de la primera víctima fatal de 2026 en Comodoro cuestionó demoras y medidas pendientes en la causa.

Familiares, amigos y allegados de Valeria Schwab (38) se movilizaron este jueves desde la Plaza 83 hasta la sede de Fiscalía para reclamar justicia y avances en la investigación por el femicidio. Durante la jornada, su hermana Jessica volvió a poner el foco sobre distintas medidas que, según planteó, permanecen pendientes.

En diálogo con La Tribuna por Radio del Mar, Schwab cuestionó especialmente el tiempo transcurrido para realizar el peritaje de la ropa de Valeria. Explicó que el resultado del ADN demoró alrededor de un mes y que, una vez obtenido, el pedido para analizar las prendas no se habría efectuado de manera inmediata.

“Recién por orden de otro fiscal que no era el de la causa, se liberó el pedido del ADN de la ropa y estamos a la espera de eso”, sostuvo. También manifestó su preocupación por el impacto que el paso del tiempo pueda tener sobre la preservación de posibles rastros.

El reclamo alcanza además a otros elementos que, de acuerdo con Jessica, deberían ser revisados. Entre ellos mencionó el teléfono celular de su hermana, que habría sido manipulado y no pudo utilizarse como prueba; una llave que todavía no aparece y distintos videos que, según afirmó, no habrían sido analizados o incorporados a la causa.

Uno de los puntos que considera centrales es un video en el que aparecen dos personas cuya identidad reclama esclarecer. Schwab también señaló la existencia de testimonios que, según afirmó, apuntarían reiteradamente hacia una misma persona.

“Necesito que la Fiscalía identifique a esas dos personas que aparecen en el video”, reclamó. Para la hermana de Valeria, la incorporación y análisis de nuevos elementos podría abrir otras hipótesis sobre lo ocurrido.

La movilización también convocó a familiares de otras víctimas y a personas que buscan visibilizar situaciones de violencia y abuso. Jessica contó que mantienen contacto entre sí y comparten reclamos relacionados con el acceso a las investigaciones y el acompañamiento a las familias.

“Esto no es solamente por nosotros, sino que es para despertar a la sociedad que tiene que acompañar en estos casos”, expresó.

El recorrido terminó frente a la sede de Fiscalía, donde los manifestantes reiteraron el pedido de respuestas mientras atraviesan el desgaste emocional que implica esperar avances en la causa.

Jessica también vinculó el reclamo con la necesidad de reforzar la prevención y la seguridad. Cuestionó que su hermana caminaba por un sector que había sido promocionado como espacio para realizar actividad física y planteó la necesidad de mejorar la iluminación y fortalecer las políticas de prevención, además de atender las situaciones de vulnerabilidad de las personas en situación de calle.

“Hoy somos nosotros y mañana les puede tocar”, expresó al convocar a la comunidad a acompañar el reclamo.