Detuvieron a un trabajador minero y sus compañeros se rebelaron

El confuso episodio se registró este jueves en el acceso norte de Caleta Olivia, durante un operativo de control.

El incidente se registró este jueves cuando se verificaba el ingreso de trabajadores de otras provincias a diferentes yacimientos petroleros y mineros, con la finalidad de garantizar que las empresas cumplan con la normativa que establece que las mismas tienen la obligación de contratar el 90 % de mano de obra santacruceña (Ley 90/10).

El personal actuante estaba bajo las órdenes del ministro de Seguridad, Pedro Pródromos; del nuevo coordinador para la zona norte del Ministerio de Trabajo, Sebastián Santillán; y del jefe de la zona norte de la Policía Caminera, Maximiliano Moreno.

Alrededor del mediodía se inspeccionó a un micro de la empresa Masterbus en el que viajaban trabajadores que provenían de provincias del Litoral y de Cuyo. Iban con destino al yacimiento minero de oro y plata Cerro Negro que explota la compañía Newmont, a unos 60 kilómetros al este de la localidad de Perito Moreno.

Uno de los trabajadores mantuvo un altercado con quienes realizaban el control, motivando que quedara detenido de manera preventiva. Sus compañeros dijeron a El Patagónico que les mostró el DNI a quienes controlaban, pero se negó a responder a otras consultas, por lo cual “lo esposaron y se lo llevaron a una comisaría, así que nosotros no vamos a seguir viaje hasta que lo liberen”.

Aunque no suministraron su nombre, dieron a entender que era el mismo trabajador que, de manera circunstancial, fue entrevistado hace varios meses por este mismo medio periodístico en el mismo lugar y que dijo que la política laboral del gobierno de Santa Cruz era “discriminatoria y anticonstitucional”.

En tanto, la versión que dio el ministro Pródromos al ser consultado por medios periodísticos fue distinta: aseguró que el trabajador que fue detenido se rehusó a exhibir su documentación.

Para refrendar sus dichos, el funcionario sostuvo que “nosotros tenemos que saber quién entra y quién sale a la provincia de Santa Cruz", a modo de justificar el estricto protocolo de seguridad implementado en los accesos territoriales

Además, para aventar otro tipo de especulaciones, subrayó que “la prevención no se hace un año antes de las elecciones; se hace en toda la gestión. El gobernador Claudio Vidal me puso para darle solución a la sociedad y lo voy a seguir haciendo".