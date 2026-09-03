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Chocó contra un auto estacionado y tenía 1,49 g/l de alcohol

El impacto ocurrió durante la madrugada en el barrio Km 3 de Comodoro Rivadavia. No hubo personas lesionadas y el vehículo quedó en el lugar por falta de una grúa.

Un Volkswagen Polo chocó durante la madrugada de este jueves contra un Nissan Sentra que estaba estacionado sobre calle Antártida Argentina al 200, en la zona de Km 3 de Comodoro Rivadavia.

El accidente ocurrió cerca de las 00:15. Tras la intervención de personal de Tránsito de Zona Norte, el conductor del Polo fue sometido a un test de alcoholemia que registró **1,49 g/l de alcohol en sangre**.

El choque no dejó personas lesionadas. El Volkswagen Polo tampoco pudo ser secuestrado, ya que en ese momento no había una grúa disponible para trasladarlo.

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