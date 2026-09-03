Chocó contra un auto estacionado y tenía 1,49 g/l de alcohol

Un Volkswagen Polo chocó durante la madrugada de este jueves contra un Nissan Sentra que estaba estacionado sobre calle Antártida Argentina al 200, en la zona de Km 3 de Comodoro Rivadavia.
El accidente ocurrió cerca de las 00:15. Tras la intervención de personal de Tránsito de Zona Norte, el conductor del Polo fue sometido a un test de alcoholemia que registró **1,49 g/l de alcohol en sangre**.
El choque no dejó personas lesionadas. El Volkswagen Polo tampoco pudo ser secuestrado, ya que en ese momento no había una grúa disponible para trasladarlo.