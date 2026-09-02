El accidente ocurrió sobre avenida Nahuel Huapi. La conductora de un Peugeot 208 resultó ilesa.

Km 8: perdió el control por un bache y chocó contra un árbol

Un accidente de tránsito se registró este miércoles alrededor de las 15 horas sobre avenida Nahuel Huapi, frente al 1414, en el barrio de Km 8 de Comodoro Rivadavia.

Según informó la Policía, un Peugeot 208 circulaba por la mencionada avenida cuando su conductora perdió el control del vehículo luego de impactar contra un bache ubicado sobre la calzada.

A raíz de la maniobra, el rodado se desvió de su trayectoria y terminó colisionando contra un árbol situado a la vera de la avenida.

La conductora no sufrió lesiones y no fue necesaria la intervención de personal sanitario. Asimismo, los efectivos constataron que la documentación del vehículo se encontraba en regla.

Finalmente, se aguardaba el arribo de una grúa de la compañía aseguradora para retirar el automóvil del lugar.