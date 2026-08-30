El hecho ocurrió cerca de las 22:30 del sábado en Belgrano y Rawson. El efectivo fue embestido por un automóvil, el vehículo fue secuestrado y el conductor habría arrojado resultado positivo en el test de alcoholemia.

El conductor que atropelló al policía habría dado positivo en alcoholemia

Un efectivo policial fue atropellado durante la noche del sábado en pleno centro de Comodoro Rivadavia, en un accidente registrado en la intersección de las calles Belgrano y Rawson.

El hecho ocurrió cerca de las 22:30 y motivó la intervención de personal de la Comisaría Seccional Primera.

De acuerdo con la información policial preliminar, el uniformado fue embestido por un automóvil por circunstancias que aún son materia de investigación. A pesar del impacto, se informó que el efectivo se encuentra fuera de peligro y que su estado de salud no reviste gravedad.

Uno de los aspectos que tomó relevancia tras el accidente fue el resultado preliminar del control de alcoholemia realizado al conductor del vehículo, quien habría dado positivo.

Luego del siniestro se desplegó un procedimiento en el lugar y se llevaron adelante las actuaciones correspondientes para establecer cómo ocurrió el hecho y determinar las eventuales responsabilidades.

Como parte del procedimiento, el automóvil involucrado fue secuestrado y quedó a disposición de las actuaciones judiciales y administrativas correspondientes.

La Policía continúa trabajando para esclarecer la mecánica del accidente, mientras se aguarda la confirmación oficial de los resultados y de las medidas que se adoptarán respecto del conductor.