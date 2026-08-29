Hallan camioneta de Comodoro hundida en Lago La Plata

Una F-100 apareció a unos cuatro metros de profundidad en el Lago La Plata, dentro del Parque Shoonem, en Río Senguer.

Según confirmó el intendente local, Miguel Mongilardi, el vehículo pertenecería a una persona oriunda de Comodoro Rivadavia que habría ingresado al área protegida el pasado 31 de julio.

De acuerdo con la hipótesis que se maneja hasta el momento, el conductor habría intentado cruzar por una zona de la Laguna del Toro aprovechando la presencia de hielo durante el invierno. La maniobra terminó con el rodado hundido en el lago.

Mongilardi cuestionó duramente lo ocurrido y advirtió sobre el grave riesgo al que se habrían expuesto los ocupantes del vehículo.

“Es una locura, no sé en qué cabeza cabe”, manifestó el jefe comunal, al tiempo que remarcó el peligro de circular sobre sectores congelados. “Me imagino la situación que deben haber pasado… han puesto en riesgo sus propias vidas”, señaló.

Tras la denuncia formal radicada en la comisaría local, intervienen en el caso efectivos policiales, la Fiscalía de Sarmiento y distintas áreas de Ambiente, con el objetivo de determinar cómo se llevará adelante el operativo para retirar la camioneta del Lago La Plata.

Ante la gravedad del episodio, desde el Municipio de Alto Río Senguer también analizan endurecer los controles dentro del Parque Shoonem e incluso prohibir el acceso turístico a determinados sectores de la reserva durante los meses de invierno, con el objetivo de evitar situaciones similares.