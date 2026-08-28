La Fiscalía dio a conocer los resultados obtenidos tras la inspección en Rincón del Mangrullo. Jonathan David Meliqueo y Cristian Ariel Latorre murieron el pasado martes.

Confirman cómo se produjo el incidente y la causa de muerte de los dos petroleros

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén dio a conocer los resultados de la inspección realizada en el yacimiento Rincón del Mangrullo, en Añelo, tras la muerte de dos trabajadores petroleros ocurrida el pasado martes, mientras trabajaban en el lugar.

El procedimiento lo realizó la fiscal del caso Eugenia Titanti con el asistente letrado, Luciano Vidal, y junto a personal del área de Siniestros de Bomberos de la provincia, personal policial de la Comisaría 10ª de Añelo y del Departamento de Seguridad Personal, y funcionarios provinciales de la Subsecretaría de Ambiente.

Según informó oficialmente el MPF, el objetivo fue recorrer el lugar del hecho, entrevistar a personas que estuvieron en el momento en el que ocurrió o con intervención posterior —médicos, policías, un camionero, personal del yacimiento, entre otros—, además de indagar sobre el funcionamiento de la planta.

“Después de esta inspección comenzamos con el análisis de la documentación y protocolos aplicables en la operación de la planta, lo cual ya fue solicitado a las autoridades pertinentes”, indicó Titanti.

Tragedia en Vaca Muerta: la dinámica del incidente

En este contexto, la fiscal del caso recibió el informe preliminar requerido a Bomberos, el cual especificó que el análisis se efectuó sobre la Planta USP 2, Yacimiento Rincón del Mangrullo, operado por la empresa YPF.

Allí están emplazadas dos estructuras de tipo manifold, que en "la industria petrolera es un sistema compuesto por tuberías, válvulas y conexiones destinados a unificar, desviar o regular el flujo de fluidos entre múltiples fuentes y un destino en común", se puntualiza en el escrito.

En forma preliminar, y sobre la base de la información recolectada, como "la rotura y agrietamiento del caño de 12 pulgadas de la línea manifold del cardinal Este", y el "desplazamiento de elementos por la onda expansiva producida por la liberación súbita de energía", es posible "inferir que en el lugar se habría originado probablemente una explosión mecánica a raíz de una sobrepresión en dicho conducto", indicó el informe.

También mencionó que "desde esta instancia se descarta que en el sitio se haya originado una explosión química, debido a que no se localizaron signos de combustión en los elementos circundantes".

En el lugar fallecieron Jonathan David Meliqueo y Cristian Ariel Latorre. De acuerdo a los informes preliminares de autopsia que requirió el MPF, al Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, murieron como consecuencia de traumatismos producidos en el contexto de la explosión.

Marcelo Rucci: "Hacían tareas que no les correspondía"

Al día siguiente del trágico hecho, el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, fue contundente al afirmar que "hacían tareas que no les correspondía".

El gremialista lamentó el fallecimiento de los trabajadores petroleros, pero fue categórico al señalar que "personal ajeno al convenio realizó maniobras indebidas".

En una entrevista para Radio 7, Rucci comenzó expresando el profundo dolor que atraviesa al gremio. El dirigente remarcó que "más allá de que no pertenecieran a nuestro gremio, siempre que pase este tipo de desgracia afecta y afecta mucho. Son vidas de personas, son compañeros porque compartimos mucho tiempo también con la gente de jerárquica".

El líder sindical fue contundente sobre la presunta desviación de los protocolos operativos del yacimiento. Según el gremialista, al momento del incidente, "no teníamos compañeros nuestros ahí, estaban en otra tarea", mientras que "gente de YPF fue a hacer una maniobra que no le correspondía tampoco".

Al ser consultado sobre el alcance de que la operación estuviera a cargo de personal fuera de convenio, Rucci fue taxativo al aseverar que la maniobra "es tarea de los operarios nuestros, de la gente de convenio colectivo nuestro".

Con indignación, concluyó que "evidentemente tuvo que pasar esto para que que se tome conciencia. Pero bueno, sabrán por qué. Tendrán que dar las explicaciones y asumir la responsabilidad quien la tenga" .