La propietaria no se encontraba en el domicilio al momento del hecho. Fue en Polonia y Lisandro de la Torre.

Lo detuvieron saliendo de una vivienda que no era la suya

Personal policial detuvo este jueves por la tarde a un hombre de 38 años, quien habría ingresado al patio de una vivienda ubicada en inmediaciones de las avenidas Polonia y Lisandro de la Torre.

El procedimiento se inició alrededor de las 19:20, cuando el Centro de Monitoreo solicitó la presencia de efectivos en el sector tras recibir información sobre un hombre que habría ingresado al patio de una propiedad. Según la descripción aportada, vestía pantalón negro y campera gris.

Una comisión de la División Motorizada, que se encontraba en las cercanías, se dirigió rápidamente al lugar y observó a un sujeto con características coincidentes mientras salía corriendo del inmueble.

Los efectivos iniciaron la persecución y lograron aprehenderlo aproximadamente a media cuadra de la vivienda. Posteriormente, el hombre fue trasladado a la Comisaría Seccional Cuarta, donde quedó detenido a disposición de la Justicia por el delito de violación de domicilio.

Al momento del hecho no había moradores en la propiedad. Más tarde, la propietaria se presentó en el lugar y realizó una revisión del inmueble, constatando que no se habían producido daños ni faltaban elementos.

La mujer manifestó su intención de radicar la correspondiente denuncia penal, mientras que se dio intervención a la Fiscalía de turno.