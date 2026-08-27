Cinthia Fernández sufrió una estafa millonaria y se filtró la increíble suma que le sacaron

Cinthia Fernández perdió la paciencia y decidió exponer en sus redes sociales el conflicto que mantenía con un proveedor. Después de intentar resolver la situación de manera privada, la mediática mostró conversaciones, comprobantes y una sucesión de promesas que, según denunció, nunca se cumplieron.

La panelista explicó que esperó durante meses antes de hacer público el caso, ya que pretendía que el hombre terminara el trabajo acordado o encontrara alguna solución. Al comprobar que las postergaciones continuaban, escribió: “Hace seis meses pagué a un proveedor para hacer un trabajo y me vienen mintiendo con que la van a venir a instalar. Tengo capturas, chat, depósitos. Un estafador”.

El vínculo comercial había comenzado en febrero, cuando se realizaron las mediciones y quedaron definidos los detalles del encargo. “Comencé a hablar el 7 de febrero, medir, pagar y encargar un trabajo. Miren lo mitómano que es y el trasero sucio que tiene que pone mensajes temporarios”, cuestionó Cinthia Fernández. La confianza tenía un antecedente concreto: “Me hizo trabajos en mi casa y por eso accedí a pagar esas sumas que terminaron superando los 2 millones”.

La cifra involucrada quedó expuesta cuando la mediática publicó uno de los comprobantes de las operaciones realizadas. De acuerdo con su testimonio, el proveedor le pedía transferencias parciales bajo el argumento de que necesitaba ese dinero para presentarse y avanzar con la instalación. “Acá está uno de los pagos. Me mentía, me decía que por favor le transfiera de a 800 mil y 600 mil pesos para venir porque estaba ajustado. Y yo le pagaba”, reveló. En total, aseguró haber desembolsado más de dos millones de pesos.

A medida que pasaban las semanas, las fechas acordadas se modificaban y aparecían nuevas explicaciones para justificar la demora. Cinthia Fernández sostuvo que incluso aceptó una última oportunidad para evitar que el conflicto avanzara por otra vía. “En el camino se enfermó, inventó fallecimiento de un familiar... E inclusive tenía que llegar como última oportunidad el día martes”, relató sobre las respuestas que habría recibido.

Ese encuentro tampoco se habría concretado, pese a que el hombre supuestamente le aseguró que ya se dirigía hacia su domicilio. La panelista recurrió a la ironía para describir la nueva promesa incumplida: “Obvio eso jamás sucedió pero es tan cara dura que dice 'estoy en camino'. Parece que hay mucho tránsito porque es miércoles y aún no llegó”.

Ante la falta de avances, Fernández también habría solicitado que le reintegraran el dinero, pero afirmó que no obtuvo una respuesta favorable. “Me sacó más de 2 millones de pesos y jamás vino a hacer el trabajo. Se le pidió devolución y nada. Le di muchas oportunidades para no judicializar esta estafa y nada... Hoy me cansé”, manifestó al explicar por qué abandonó los intentos de mantener el reclamo en privado.

La difusión de las capturas habría generado preocupación en el proveedor, quien comenzó a pedirle que detuviera las publicaciones. Sin embargo, Cinthia Fernández anticipó que todavía conservaba más conversaciones, fechas y comprobantes relacionados con el caso. “Ahora que estoy harta y cansada de tanta mentira, pide por favor. Se ve que está preocupado porque siga subiendo las capturas de depósito, fechas que prometió venir, los pedidos de devolución de dinero y sobre todo su nombre”, concluyó.