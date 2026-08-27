Un simpatizante sufrió una descompensación en el interior del estadio y, pese a las tareas de reanimación, falleció en el lugar.

Tragedia en la eliminación de River: murió un hincha en el Monumental

La dolorosa eliminación de River ante Independiente Santa Fe no fue la única mala noticia que dejó la jornada del miércoles en el estadio Monumental. La noche deportiva quedó empañada por un trágico suceso cuando un hincha sufrió una descompensación cardíaca en plena disputa del encuentro y perdió la vida dentro de las instalaciones del club de Núñez.

De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales citadas por el portal Doble Amarilla, todo se desencadenó en las inmediaciones de la Puerta San Martín, en el sector interno del estadio. Allí, un hombre advirtió que estaba atravesando una severa crisis de salud y pidió auxilio de manera urgente.

Ante la desesperada situación, los efectivos de seguridad que cumplían servicio adicional en el lugar acudieron de inmediato para asistirlo y solicitar la asistencia de una unidad del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).

Paralelamente al pedido de auxilio, el personal policial comenzó a realizarle maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP) para intentar estabilizarlo. Sin embargo, pese a los esfuerzos desplegados en el lugar, el simpatizante no respondió a las tareas de salvamento y se constató su fallecimiento.

Tras el trágico desenlace, se dio aviso a las autoridades jurisdiccionales correspondientes para llevar adelante los peritajes y las actuaciones legales de rigor.

El "Millonario" se despide tempranamente del certamen continental, luego de no poder ganarle a un equipo inferior y caer posteriormente en la definición por penales, sellando una de las frustraciones deportivas más duras de los últimos tiempos para el club de Núñez.

El desenlace profundizó la crisis institucional y futbolística que atraviesa el equipo dirigido por Coudet. Lejos de apaciguar las aguas post partido, el director técnico tomó la tajante decisión de suspender la conferencia de prensa obligatoria, un gesto que refleja el callejón sin salida en el que se encuentra su continuidad al frente del plantel profesional.