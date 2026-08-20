River Plate rescató un valioso empate en Bogotá

Igualó sin goles con Independiente Santa Fe de Colombia por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

River Plate obtuvo este miércoles un valioso empate como visitante frente a Independiente Santa Fe de Colombia con quien igualó 0-0 por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El encuentro, que se jugó en el estadio El Campín de Bogotá, tuvo el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.

De esa manera, el equipo argentino definirá dentro de una semana su clasificación para los cuartos de final cuando se juegue en el Monumental el partido revancha.

El primer tiempo fue entretenido ya que contó con situaciones de peligro para ambos equipos, aunque River dominó el encuentro desde la tenencia del balón (70% a 30%), pero sin la efectividad necesaria para romper el cero.

De arranque, los comandados por Eduardo Coudet tuvieron la chance de poner el 1-0 luego de un cabezazo del defensor Lautaro Rivero que contó con la gran respuesta del arquero rival, Weimar Asprilla, para enviar la pelota al córner.

No obstante, a los 14 minutos, Independiente Santa Fe respondió rápidamente al estrellar un disparo del argentino Nahuel Bustos en el travesaño, generando preocupación en la zona defensiva de “La Banda”.

Incluso, sobre el cierre de la primera parte, estuvo cerca de conceder un gol en contra. Fausto Vera quiso tirar un caño en la mitad de la cancha, perdió la pelota y el elenco colombiano generó un contragolpe que culminó con un remate del propio Bustos al palo izquierdo del arco de Santiago Beltrán, arquero del “Millonario”.

El comienzo del complemento tampoco fue favorable para el cuadro de Núñez que, tras un mal control de Lautaro Rivero, la pelota quedó en los pies de Bustos. Sin embargo, el atacante albiceleste quiso definir por encima de Beltrán y terminó enviando la pelota por arriba del travesaño, desperdiciando una ocasión inmejorable para abrir el marcador.

El desarrollo de la partida continuó en favor del conjunto colombiano que fue creciendo cada vez más en el partido y preocupó en reiteradas ocasiones a la defensa del elenco riverplatense, pero el resultado no sufrió modificaciones.

Ahora, la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana entre ambos equipos se definirá el próximo miércoles en el Monumental.