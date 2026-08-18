Boca le dio un paseo a Recoleta en su propia casa

El “Xeneize” goleó 4-0 en Paraguay y avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, con tantos de Ascacíbar, Villa, Merentiel y Velasco.

Boca Juniors paseó a Recoleta en Paraguay con una contundente goleada 4-0 en el estadio Defensores del Chaco y, con un global de 7-1 en los 180 minutos de la serie, avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que espera por Sao Paulo de Brasil o Bolívar de Bolivia.

El primer tiempo tuvo a Álvaro Montero como uno de los protagonistas principales porque el arquero del “Xeneize” se mostró seguro para contenerle un mano a mano a Ronal Domínguez en la única llegada del anfitrión, que volvió a sufrir en la última línea. El guardameta Nelson Ferreira tuvo mucho trabajo hasta que la visita rompió la paridad a los 29 minutos gracias a un cabezazo de Santiago Ascacíbar. Ese gol comenzó a sellar la eliminatoria después de que el plantel de Rodolfo Arruabarrena se había llevado la ida por 3-1 en Buenos Aires.

A falta de pocos segundos para el cierre de la etapa, Sebastián Villa convirtió su primer gol desde su vuelta a la institución y tuvo un gesto con los hinchas que no pasó desapercibido: se señaló el escudo y les pidió perdón a los hinchas.

A los 6 minutos del segundo tiempo, Miguel Merentiel dejó a Nicolás Marotta en el piso con un enganche en el área y definió por encima de Ferreira para el 3-0 en Asunción. El “Vasco” se dio el lujo de darle minutos al debutante Enner Valencia, una de las caras nuevas de este mercado de pases. Y sobre el final, Alan Velasco selló el 4-0 con una linda definición.

Ahora, Boca Juniors podrá enfocarse en el plano doméstico antes de regresar a la arena continental. Volverá a jugar este domingo desde las 21:30 ante Racing en el Cilindro de Avellaneda, por la sexta fecha del Torneo Clausura, y afrontará los cuartos de la Sudamericana recién entre 8 y el 17 de septiembre.