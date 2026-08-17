Independiente se recuperó y le ganó 3-1 a Lanús

Millán, en dos ocasiones, y Gutiérrez marcaron para el equipo que venía de ser goleado por la Copa Argentina.

Independiente visitó este lunes a Lanús en el estadio Néstor Díaz Pérez con la obligación de dejar atrás la dolorosa eliminación por goleada 0-4 a manos de Atlético Tucumán en los octavos de final de la Copa Argentina. El Rojo se recuperó y se impuso por 3-1.

Los primeros minutos del duelo fueron del Granate. El conjunto local impuso sus condiciones y se acercó con peligro al arco defendido por Rodrigo Rey, con Eduardo Salvio, Dylan Aquino y Agustín Cardozo como abanderados de los ataques.

A los 23 minutos, el Rojo se salvó de manera increíble. En primera instancia, Rey tapó un remate potente en la puerta del área chica de Ramiro Carrera y, tras eso, el balón se estrelló en el travesaño. Luego, la defensa logró despejar el rebote.

La respuesta del elenco visitante llegó poco tiempo después cuando Kevin Lomónaco saltó más alto que todos tras un tiro de esquina tirado en forma de centro, aunque su cabezazo se fue por arriba del travesaño.

Pasada la media hora, Aquino volvió a avisar para Lanús. El volante repentizó una volea en la medialuna del área y reventó el travesaño con su disparo. Rey reaccionó con una sonrisa al segundo disparo consecutivo que dio en el parante superior.

A los 35 llegó el primer tanto del encuentro y fue para el Rojo. Luego de un remate en el travesaño de Mateo Pérez Cursi y una atajada de Nahuel Losada a otro disparo, Facundo Zabala capturó el rebote y envió un centro atrás que fue aprovechado por Lautaro Millán, quien estableció el 1-0 con una ejecución potente.

En el inicio del complemento, Millán se volvió a anotar en el marcador. El atacante interceptó un pase del arquero Losada a Felipe Peña Biafore dentro del área y quedó con el arco a su merced: no desaprovechó la oportunidad y decretó el 2-0.

De todos modos, el local respondió rápido. Ramiro Carrera tiró un centro atrás que fue aprovechado por Allan Wlk, que sacó un remate que dejó sin opciones a Rodrigo Rey y el 2-1 fue una realidad a los cinco minutos de la segunda mitad.

Sobre el final del encuentro, Maximiliano Gutiérrez selló el resultado. El chileno, tras una buena jugada colectiva, quedó mano a mano con Losada y definió para poner el 3-1. Tras el final, Ramiro Carrera fue expulsado tras un encontronazo con Lomónaco.

El encuentro correspondiente a la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura marcó el comienzo de una nueva era en el Rojo porque aquella caída con Atlético Tucumán concluyó en el despido de Gustavo Quinteros como entrenador. Su ciclo al frente del primer equipo también registró una caída en octavos del Torneo Apertura contra Rosario Central.

La dupla conformada por Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio asumió el control de manera interina sólo por este encuentro, ya que el club de Avellaneda anunció la contratación de Jadson Viera.