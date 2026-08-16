River logró su primer triunfo en el Clausura: le ganó 2-0 a Argentinos

En el Estadio Monumental, el elenco de Chacho Coudet se impuso con goles de Montiel y Ángel Correa, de penal. Thiago Almada debutó con la expectativa millonaria.

River Plate venció 2-0 a Argentinos Juniors en el Estadio Monumental y logró su primera victoria en el Torneo Clausura 2026, con goles de Gonzalo Montiel al cierre del primer tiempo y de Ángel Correa de penal sobre el final del complemento. El partido, correspondiente a la quinta fecha de la Zona B de la Liga Profesional de Fútbol, también quedó marcado por el debut como titular de Thiago Almada, la mayor inversión en la historia del fútbol argentino.

El Millonario acumulaba cuatro derrotas en el campeonato, seis consecutivas en torneos de la AFA y era el único equipo del torneo sin goles convertidos. Fue Montiel quien disipó la tensión: a los 36 minutos del primer tiempo, tras un rebote dentro del área generado por una guapeada de Almada, el lateral apareció en la puerta del área chica y definió de zurda cruzado ante la salida de Brayan Cortés. Después del gol, el defensor se señaló el escudo y pidió disculpas a la hinchada con un gesto que resumió el estado de ánimo del plantel.

El segundo tiempo fue más abierto y con Argentinos mucho más decidido. Hernán López Muñoz, sobrino de Diego Maradona, golpeó el travesaño con un remate potente y luego vio anulado un gol por posición adelantada. Nicolás Otamendi, por su parte, estuvo a centímetros de marcar su primer tanto con la camiseta de River: un cabezazo tras un centro de Almada se estrelló en el palo derecho.

El partido permaneció abierto hasta que Gabriel Florentín derribó a Correa dentro del área. El árbitro Facundo Tello revisó la jugada en el VAR y sancionó el penal. El propio Correa se hizo cargo, remató fuerte al medio y, aunque Cortés alcanzó a rozar la pelota con el pie, no pudo evitar el 2-0 definitivo.

“Muy contento de debutar con esta camiseta, lo importante es la victoria”, declaró Almada al término del encuentro. El mediocampista de 25 años no pisaba una cancha del fútbol argentino desde diciembre de 2021, cuando jugaba en Vélez Sársfield. Desde entonces transitó Atlanta United, Botafogo, Olympique de Lyon y Atlético de Madrid antes de firmar con River. Este domingo fue titular, participó en la jugada del primer gol, ejecutó los córneres y recibió una tarjeta amarilla antes de ser reemplazado por Lautaro Rivero en el complemento.

Otamendi sintetizó el estado de ánimo del vestuario: “La necesitábamos, fueron semanas muy duras pero de la única manera que vamos a salir es trabajando en silencio. No hay que sacar el pie del acelerador”, afirmó el capitán.

El triunfo tiene un condimento adicional para Coudet: el rival era el líder del grupo. Argentinos llegó al Monumental con puntaje ideal, 12 puntos en cuatro fechas, tras vencer 2-1 a Racing Club en su último partido.

Una preocupación quedó pendiente para el cuerpo técnico: Montiel salió lesionado en el segundo tiempo con una molestia en el muslo derecho y fue reemplazado por Giovani González. El lateral se retiró con hielo en la zona afectada, lo que genera una incógnita de cara a los próximos compromisos. River visita el miércoles a Independiente Santa Fe en Bogotá por los octavos de final de la Copa Sudamericana.