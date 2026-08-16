Baja las persianas definitivamente y cierra casi seis décadas en la Patagonia

En Comodoro Rivadavia, la firma había cerrado su local en octubre de 2025 y extrabajadores habían denunciado demoras en el pago de indemnizaciones.

Autofarma anunció este sábado el cierre definitivo de sus sucursales y puso fin a una trayectoria de casi 60 años en la Patagonia. La empresa sostuvo que agotó las alternativas para continuar operando y señaló como principal causa de la crisis financiera las deudas que mantiene la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y el Ministerio de Salud de Tierra del Fuego por prestaciones realizadas.

Según explicó la firma, durante un período prolongado dejó de percibir esos pagos, una situación que afectó su capacidad para reponer medicamentos y cumplir con las obligaciones asumidas con droguerías y otros proveedores.

Los recursos destinados al funcionamiento y a la compra de mercadería comenzaron a utilizarse para cubrir compromisos considerados urgentes, entre ellos salarios, proveedores y acreedores. Frente a ese escenario, Autofarma aseguró que buscó alternativas hasta último momento.

Una de las propuestas contemplaba cancelar parte de la deuda de OSEF mediante una quita y un esquema de pagos en cuotas. La compañía rechazó esas condiciones porque, según planteó, no permitían garantizar el pago de los salarios adeudados ni sostener la totalidad de las sucursales.

La situación se había hecho visible durante los últimos días con el cierre de un local en Ushuaia y la preocupación de los trabajadores por la continuidad de cerca de 200 puestos laborales. También existía incertidumbre sobre las operaciones en Río Gallegos.

Finalmente, este sábado la empresa comunicó el cierre definitivo.

EN COMODORO

La historia de Autofarma también tuvo un capítulo en Comodoro Rivadavia. La cadena permaneció durante años en la ciudad con un formato de farmacia de grandes dimensiones que incorporaba, además de medicamentos, productos de cosmética y otros artículos.

La sucursal comodorense cerró definitivamente en octubre de 2025. El conflicto continuó después del cierre: en marzo de este año, extrabajadores denunciaron públicamente demoras e incumplimientos en el pago de las indemnizaciones acordadas.

Entre los casos mencionados estuvo el de una empleada con 18 años de antigüedad, quien relató que el cierre había sido comunicado de manera abrupta.

Ahora, diez meses después de aquel cierre, Autofarma anunció el final de toda su estructura y puso punto final a una presencia que durante décadas se extendió por distintas ciudades de la Patagonia.

En su último comunicado, la empresa cerró con un mensaje dirigido a quienes formaron parte de esa trayectoria: “Gracias por haber sido parte de nuestra historia”.