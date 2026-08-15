San Lorenzo le ganó a Unión y consiguió algo de alivio

Con gol de Auzmendi, el Ciclón se impuso por 1 a 0 en el Nuevo Gasómetro en medio de un clima convulsionado tras la derrota en el clásico con Huracán.

San Lorenzo consiguió una dosis de alivio ante su gente. El Ciclón venció por 1 a 0 a Unión en el Nuevo Gasómetro en un encuentro de la quinta fecha del Torneo Clausura, en medio de un clima de tensiones, impulsado por la derrota del fin de semana último en el clásico ante Huracán, por 2 a 0. El gol de Auzmendi en el segundo tiempo cambió la reprobación, los insultos y los cánticos hostiles que el equipo padeció desde antes del inicio del encuentro.

A partir de la dolorosa caída con el rival de toda la vida, la semana se vivió con mucho nerviosismo, y terminó con la visita de la barra brava al plantel azulgrana, que incluyó una conversación con el director técnico, Néstor Pipo Gorosito.

Sin Orlando Gill, expulsado ante Huracán por la agresión a Lucas Blondel, el arco estuvo custodiado por el experimentado José Devecchi. Gorosito metió mano y realizó otros cinco cambios: salieron del equipo De Ritis, Córdoba, Río y Gulli (lesionado), y fueron titulares Rodríguez Pagano, Álvarez, Perruzzi y Reali.

El encuentro comenzó con un San Lorenzo decidido a lastimar al rival, sobre todo por el lado de Juan Pablo Álvarez, el hombre que llegó de Gimnasia de Mendoza en este mercado de pases.

Unión sufrió tempranamente la baja de Ignacio Malcorra, que con una lesión muscular pidió el cambio a los 17 minutos; fue reemplazado por Luna Diale.

Inmediatamente llegó la primera polémica de la tarde. Una entrada peligrosa de Menossi a Perruzzi terminó con amarilla para el jugador de San Lorenzo, aunque quedó la sensación de que podía haber sido roja.

Otro golpe para Unión llegó a los 25 minutos: Mosqueira trabó una pelota con Perruzzi y se llevó la peor parte; nuevo cambio por lesión para los santafesinos: ingresó Emilio Giaccone.

Fue un primer tiempo que, más allá de estos accidentes, no tuvo llegadas en ninguno de los dos arcos. En el tiempo adicionado, apenas un remate débil de Álvarez que fue tranquilamente controlado por Mansilla.

El final del primer tiempo fue con un coro de cantos hostiles de la hinchada de San Lorenzo hacia sus jugadores.

En el reinicio se conoció otra mala noticia para Unión: Vargas, que se había sentido en el final de la primera etapa, no salió a disputar el segundo tiempo y su lugar lo ocupa Pintado. Otro duro golpe para Madelón, que gastó tres cambios en 45 minutos.

Mansilla le tapó a los 12 minutos el gol a San Lorenzo: un cabezazo de Cuello se topó con la estirada del arquero, que tapó abajo a su derecha lo que era la apertura del marcador. Fue la primera situación real de peligro para el local.

A los 20, un centro de Cuello al área de Unión, falló un defensor de Unión en el rechazo de cabeza y la pelota cayó donde estaba Auzmendi que, con olfato goleador, metió un derechazo para vulnerar a Mansilla. El delantero celebro pidiendo perdón a los hinchas. San Lorenzo respiraba.

En el final, el árbitro, Leandro Rey Hilfer, compró un piscinazo de Reali dentro del área de Unión. Sin embargo, llamado por el VAR el referí rectificó su decisión y anuló el penal que había cobrado.

Unión nunca pudo inquietar en lo que quedaba de partido. San Lorenzo controló las acciones y pudo cerrar con tranquilidad el match, cuyo resultado cambió los cánticos hostiles por otros de esperanza, esa que el hincha -pese a todos los contratiempos- jamás pierde.