El Fortín se adelantó por el gol de Valdés, pero el Xeneize lo igualó a través de Ascacíbar, quien fue una de las figuras del partido.

Boca empató 1-1 con Vélez y no se pudo acercar a la punta de la Zona A

Boca Juniors igualó 1-1 ante Vélez en el estadio Tomás Adolfo Ducó por la cuarta fecha del Torneo Clausura y no pudo achicar las distancias con el Fortín, que se aseguró quedarse como único líder de la Zona A hasta la próxima jornada y conserva los tres puntos de margen con su rival en la Tabla Anual para consolidarse en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2027.

El Xeneize tuvo las ocasiones más claras del primer tiempo, ya que Milton Delgado estrelló un remate al palo con el resultado sin goles, pero la pegada de Diego Valdés desde un tiro libre terminó en el 1-0 de la visita a los 9 minutos.

A partir de ahí, el elenco Azul y Oro mostró muchas grietas en el fondo y Leandro Paredes tuvo que salvarlo con un despeje en la línea para evitar el segundo gol rival. Ese llamado de atención despertó a la formación del Vasco Arruabarrena, que niveló el trámite gracias al tanto de Santiago Ascacíbar a los 38 minutos. Instantes después, Álvaro Montero le tapó un mano a mano a Dilan Godoy y, en la última jugada, el palo evitó el doblete de Ascacíbar.

En el complemento, el ex hombre de Estudiantes de La Plata fue la carta ofensiva predilecta de su equipo con un disparo rasante que se perdió cerca del arco, un cabezazo desviado y una chilena a las manos del arquero. Además, Leonel Flores forzó dos atajadas de Tomás Marchiori, sumado a que Delgado y Paredes tuvieron las suyas, pero nada cambió la ecuación, ni siquiera los ingresos de Sebastián Villa y Milton Giménez. Incluso, el Fortín casi se lleva la victoria, pero Montero apareció para contener un tiro de Luca Feler. Todo terminó en tablas en Parque Patricios.

Ahora, Boca Juniors se enfocará en la llave de octavos de final de la Copa Sudamericana porque este martes desde las 19:00 se medirá a Recoleta de Paraguay por el cruce de ida, a disputarse en la cancha de Huracán. A nivel doméstico, volverá a jugar el próximo sábado a partir de las 21:15 ante Platense en Vicente López.

En contraposición, Vélez regresará a la acción el lunes 17 de agosto para medirse con Defensa y Justicia como local por la quinta fecha del campeonato (19:15 horas).