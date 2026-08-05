Con un golazo de Ascacíbar, Boca venció 1-0 a Estudiantes

Santiago Ascacíbar le dio a Boca Juniors su primera victoria en el Torneo Clausura 2026 con un gol ante su exclub en el tiempo adicionado de la primera mitad. El Xeneize venció 1-0 a Estudiantes de La Plata en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán, en el partido pendiente de la segunda fecha del Grupo A, y llegó a 4 puntos en el campeonato.

El tanto llegó en el minuto 46, en la última acción antes del descanso. Lautaro Blanco recuperó un centro pasado sobre la izquierda y volvió a enviar la pelota al área, donde Ascacíbar apareció por el centro como un delantero de referencia y la empujó con fuerza al primer palo para vencer a Fabricio Iacovich. El arquero del Pincha reemplazó en el arco a Fernando Muslera, quien quedó fuera del partido por un cuadro gripal con fiebre confirmado la noche anterior.

El encuentro tuvo dos caras bien definidas. Durante la primera media hora, Estudiantes generó las situaciones más claras: Álvaro Montero respondió con dos intervenciones consecutivas ante los remates de Joaquín Tobio Burgos y Guido Carrillo para sostener el cero en su valla.

Boca, en tanto, manejó la posesión con un esquema de 4-3-1-2 en el que Tomás Aranda retrocedía al mediocampo y Leonel Flores y Miguel Merentiel formaban la dupla ofensiva, pero le costó transformar ese dominio en llegadas de riesgo hasta que encontró el gol sobre el cierre de la etapa.

En el complemento, el equipo de Rodolfo Arruabarrena tomó el control del partido. Flores fue figura con dos aproximaciones al arco de Iacovich, aunque en ambas ocasiones la pelota no encontró el destino. Milton Delgado fue otro de los destacados de la noche por su despliegue y su capacidad para conducir las transiciones.

Estudiantes refrescó el ataque con cinco modificaciones —entre ellas el ingreso de Edwuin Cetré y Brian Aguirre— pero no logró generar peligro real sobre el arco de Montero.

Arruabarrena realizó cuatro cambios en el tramo final: ingresaron Sebastián Villa por Merentiel, Alan Velasco por Aranda, y luego Kevin Zenón y Camilo Rey Domenech por Flores y Leandro Paredes, respectivamente. Antes de retirarse, Paredes le entregó la cinta de capitán a Delgado, una de las figuras del partido.

El partido se disputó en el Tomás Ducó porque el campo de juego del estadio Alberto J. Armando (La Bombonera) continúa en recuperación tras trabajos de resiembra y mejoras en el sistema de drenaje.

Con este resultado, Boca acumula 4 puntos en el Grupo A del Clausura, luego de haber debutado con una goleada en contra ante Deportivo Riestra (3-0) y del empate 2-2 con Newell’s en Rosario. El próximo compromiso del Xeneize en el torneo será ante Vélez Sarsfield este sábado a las 19:15, mientras que el próximo martes, desde las 19, recibirá a Recoleta de Paraguay por los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, con sede a confirmar.