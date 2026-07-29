El Millonario perdió 1-0 frente a Gimnasia en La Plata por la segunda fecha de la Zona B del Torneo Clausura. Acumula tres derrotas consecutivas y también sufrió las lesiones de Marcos Acuña y Mauro Arambarri.

River volvió a caer y la crisis se agrava en el arranque del semestre

River atraviesa un comienzo de semestre complicado. Este miércoles perdió 1-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por la segunda fecha de la Zona B del Torneo Clausura, y sumó su tercera derrota consecutiva.

El conjunto dirigido por Eduardo Coudet nunca logró imponerse en el desarrollo del encuentro, generó pocas situaciones de riesgo y terminó cediendo el partido en el tramo final. El único gol de la noche llegó a los 34 minutos del segundo tiempo, cuando Alexis Steimbach conectó de cabeza un centro de Maximiliano Zalazar para darle la victoria al Lobo.

La caída profundiza el mal momento del equipo de Núñez, que ya había sido eliminado por Aldosivi en la Copa Argentina y luego había debutado con derrota frente a Barracas Central en el Clausura.

Como si el resultado no alcanzara para aumentar la preocupación, River también sufrió las lesiones de Marcos Acuña y Mauro Arambarri, quienes debieron abandonar el campo de juego durante el encuentro.

En la próxima fecha del Torneo Clausura, River recibirá a Rosario Central en el estadio Monumental, mientras que Gimnasia visitará a Aldosivi en Mar del Plata.