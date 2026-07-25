River perdió 1-0 ante Barracas en su debut en el Torneo Clausura

River Plate volvió a recibir un duro golpe al perder 1-0 contra Barracas Central por la primera jornada del Torneo Clausura. Tras el traspié en Copa Argentina, el equipo dirigido por Eduardo Coudet no consumó una buena presentación con los debuts de Nicolás Otamendi y Ángel Correa y se fue del Estadio Monumental con un clima adverso. El tanto del Guapo fue obra de Gonzalo Morales.

El Millonario no fluyó en todo el partido. Barracas se adelantó en el resultado a los 21 minutos de partido de la mano del exdelantero de Boca Juniors Gonzalo Morales, quien capitalizó un rebote dentro del área para el 1-0. El Guapo aguantó la ventaja con una firme postura ante un River que monopolizó la posesión de la pelota sin generar peligro. La falta de ideas derivó en un dominio del balón con escasa profundidad. A la adversidad en el desarrollo se sumó un espeso clima en el Monumental, que se hizo sentir ante cada imprecisión.

Lucas Martínez Quarta convirtió el empate cerca del entretiempo, aunque no subió al marcador por posición adelantada. En la última jugada de la primera etapa, el cuadro de Núñez pidió penal sobre Lautaro Pereyra por un empujón por parte de Rafael Barrios.

La falta de creatividad en la gestación de los ataques millonarios se mantuvo en el complemento. Chacho Coudet pobló la ofensiva con múltiples delanteros (Colidio, Freitas, Borré y Beltrán) para buscar el empate —con más empuje que claridad— ante un Guapo que siguió con una postura defensiva en su propio campo. Facundo Colidio estuvo al borde de consumar un golazo de tiro libre, pero su remate de larga distancia impactó en el travesaño.

Ángel Correa debutó con la camiseta número 10 en River y fue uno de los encargados en liderar el ataque millonario en los últimos 20 minutos. Al igual que en gran parte del partido, el local dominó la posesión del balón, pero no logró penetrar a la defensa sin fisuras del equipo de Damián Ayude. El elenco de Núñez no pudo revertir el resultado y volvió a sufrir un nuevo golpe luego de la eliminación de la Copa Argentina contra Aldosivi.

Nicolás Otamendi debutó con la banda roja y fue el capitán de River, pese a que se sumó a los entrenamientos a principios de la semana tras su participación en el Mundial. El marcador central y Gonzalo Montiel recibieron una plaqueta especial por su trabajo con la selección argentina.

River volverá a jugar el próximo miércoles 29 de julio: visitará a Gimnasia La Plata en El Bosque a las 19:15. Con rival a definir (Independiente Santa Fe o Caracas), el 12 de agosto disputará la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Del otro lado, Barracas recibirá a Aldosivi de Mar del Plata el mismo día desde las 14:30.