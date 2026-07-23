El Torneo Clausura estrenará siete modificaciones reglamentarias para acelerar el juego

La Asociación del Fútbol Argentino adoptó una serie de cambios que ya fueron utilizados durante el Mundial 2026.

Con el comienzo del Torneo Clausura 2026, el fútbol argentino iniciará este jueves una nueva etapa marcada por importantes modificaciones reglamentarias. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió incorporar siete cambios en el desarrollo de los partidos, varios de ellos utilizados recientemente durante la Copa del Mundo.

Desde la entidad que comanda Claudio "Chiqui" Tapia sostuvieron que la decisión de adoptar estas medidas tiene la intención de lograr encuentros más dinámicos y reducir las interrupciones que durante años generaron críticas entre futbolistas, entrenadores e hinchas, tal como se vio en el Mundial 2026 que terminó coronando a España.

El certamen marcará el regreso de la competencia oficial luego del receso provocado por la cita mundialista y tendrá como primer encuentro la presentación del campeón vigente, Belgrano, frente a Rosario Central en Córdoba. Sin embargo, más allá del aspecto deportivo, una de las principales novedades estará dentro del campo de juego. El desafío ahora será la adaptación de jugadores, entrenadores y árbitros a un reglamento que promete modificar varios hábitos instalados desde hace años.

LOS CAMBIOS

Entre las modificaciones más importantes aparece el nuevo límite de tiempo para que un futbolista abandone la cancha cuando es reemplazado. Desde ahora, el jugador que salga dispondrá únicamente de diez segundos para retirarse del terreno. Si supera ese plazo, el futbolista que ingresará deberá esperar hasta la siguiente interrupción del partido y, además, permanecer al menos un minuto sin poder entrar al campo.

Otra medida apunta directamente a las asistencias médicas. Cuando un jugador deba recibir atención y la infracción que provocó la lesión no haya sido sancionada con tarjeta para el rival, el futbolista atendido tendrá que esperar sesenta segundos antes de poder reincorporarse al juego. La única excepción contemplada será cuando dos o más protagonistas sufran golpes en la cabeza durante una misma acción.

También habrá modificaciones en las reanudaciones del juego. Tanto los saques de arco como los laterales deberán ejecutarse dentro de un plazo máximo de cinco segundos. Si ese tiempo se excede, el equipo perderá automáticamente la posesión. En el caso de los laterales, el saque pasará al rival, mientras que si la demora ocurre en un saque de arco, el adversario dispondrá de un tiro de esquina.

Uno de los cambios que más repercusión generó durante el Mundial fue la prohibición de cubrirse la boca para dialogar con rivales o árbitros. La norma, conocida popularmente como "Ley Prestianni", surgió tras un incidente protagonizado por el futbolista argentino y Vinícius Júnior y establece que cualquier jugador que utilice sus manos para ocultar lo que dice durante una discusión podrá ser expulsado de manera directa.

El antecedente más conocido ocurrió precisamente en la Copa del Mundo, cuando Miguel Almirón vio la tarjeta roja durante el encuentro entre Paraguay y Turquía tras incumplir esta disposición.

La reglamentación también introduce cambios en la aplicación de la ley de ventaja. A partir de ahora, los árbitros podrán dejar continuar la acción incluso cuando una reanudación haya sido ejecutada incorrectamente, siempre que el equipo rival recupere inmediatamente la posesión. El objetivo es evitar interrupciones innecesarias y favorecer la continuidad del juego.

Otra de las novedades afecta la ejecución de los penales cuando existe un doble toque involuntario por parte del ejecutante. Si la pelota ingresa al arco después de ese contacto accidental, el disparo deberá repetirse. En cambio, si el remate no termina en gol, el árbitro sancionará tiro libre indirecto para el equipo defensor. Durante una definición por penales, esa ejecución será considerada fallida.

Finalmente, la AFA incorporó una nueva causal de expulsión relacionada con las protestas hacia el árbitro. Desde este torneo, cualquier futbolista que abandone deliberadamente el campo de juego como forma de cuestionar una decisión arbitral podrá recibir la tarjeta roja de manera inmediata. La medida fue adoptada luego de los incidentes registrados en la final de la Copa Africana de Naciones entre Senegal y Marruecos.