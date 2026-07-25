Se juega un clásico con mucho en juego

Cuatro partidos completan la fecha de la A este domingo. Se destaca el encuentro que se disputará en el estadio municipal, donde Newbery buscará mantenerse en lo más alto y Huracán intentará acercarse.

Se jugarán este domingo cuatro partidos, a partir de las 15:00, para completar la 18ª fecha del torneo Apertura de la A de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, donde sobresale el clásico Huracán-Jorge Newbery, que tendrá lugar en el estadio municipal con arbitraje de Marcelo Ugarte.

Newbery va por una victoria que le permita recuperar el liderazgo, luego de que se lo arrebatara este sábado Rada Tilly, tras superar a General Saavedra en uno de los adelantos. Por su parte, el “Globo” busca un triunfo para arrimarse a tres unidades de la cima.

Además, se disputarán los encuentros Deportivo Portugués-Argentinos Diadema (con el control arbitral de Carlos Quintana) Próspero Palazzo-Laprida (Sergio Corbalán) y Unión San Martín Azcuénaga-Deportivo Sarmiento (Maximiliano Selg).