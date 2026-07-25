Rada Tilly ganó un partido clave y es líder transitorio

En uno de los adelantos de la A, el “Aurinegro” derrotó a Saavedra, que buscaba ser escolta, y superó a Newbery en lo más alto de la tabla. En el otro partido sabatino, la CAI venció a Petroquímica y quedó a seis de la cima.

Se disputaron este sábado dos encuentros para adelantar la 18ª fecha del torneo Apertura de la A de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, donde Rada Tilly derrotó 3-2 como visitante a General Saavedra y quedó como líder transitorio, con un punto más que Jorge Newbery. Los goles del conjunto de la villa balnearia fueron convertidos por Facundo Vilte (2) y Angel Ruiz, mientras que los dos tantos del “Parque” fueron de Brian Vega.

En el otro partido, la Comisión de Actividades Infantiles superó 3-2 a Petroquímica con goles de Esteban Baeza, Santiago Vidal y José Chacón. Para “Petro” marcaron Brian Cerdá y Benjamín Herrera. De esta manera, la CAI se mantiene cerca de la conversación.