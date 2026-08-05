La judoca Samantha Acosta palpita el Mundial de Ecuador

Competirá en Guayaquil entre el 19 y el 23 de agosto, en la categoría Cadetes hasta 48 kilos.

La joven judoca comodorense Samantha Acosta será representante nacional en el Mundial de Guayaquil, Ecuador, este mes. Contará con el apoyo de Comodoro Deportes y disputará una cita mundialista por primera vez, en categoría Cadetes hasta 48 kg. La atleta viene de ganar varias medallas en torneos nacionales y está primera en el ranking argentino en su divisional.

Acosta pasa por un gran momento deportivo a sus 16 años, y con un gran rendimiento a nivel nacional, fue seleccionada para representar al país en el próximo Mundial de Judo en Guayaquil, Ecuador, en la divisional cadete de menos de 48 kilogramos.

El Mundial se disputará en Ecuador del 19 al 23 de agosto, y la atleta cinturón azul se reunió recientemente con el profesor Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes, para asegurar el apoyo del ente deportivo para la cita mundialista.

En la reunión estuvieron presentes la atleta Samantha Acosta acompañada por su madre Claudia Acosta (III Dan de judo), Hernán Martínez (Pte. Comodoro Deportes), Martín Gurisich (Dir. Gral. Deportes), Ramiro Ruíz (Pte. Asociación de Judo y Defensa Personal del Chubut) y la referente de la disciplina Nadia Bravo.

“La citación me llegó la semana pasada y me siento muy contenta, muy feliz, muy emocionada de representar a Argentina en el Mundial”, comentó Samantha Acosta tras la reunión.

“Hago judo literalmente desde que nací, mis padres son profes así que desde que nací estoy en el tatami”, señaló la atleta.

“Este año empecé en el torneo patagónico con oro en las dos categorías, cadete y junior. Luego fue el Apertura con oro en las dos categorías, luego en el Centro República saqué oro en cadetes y bronce en junior, y espero sacar más medallas en lo que resta del año”, expresó la joven atleta.

“Me dicen que es una experiencia tremenda, que son oportunidades únicas. Que es una experiencia tremenda y no hay que perder la chance de estar, y voy a dar lo mejor, con lo que me encuentre voy a luchar”, agregó.