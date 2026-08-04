Comenzó la copa internacional de natación en aguas frías

Las competencias de la Winter Swimming World Cup 2026 en Lago Argentino, frente al glaciar Perito Moreno, comenzaron en la tarde de este martes y ayer se realizó la presentación oficial en El Calafate.

Más de 250 nadadores y nadadoras de 15 países participan de la cuarta edición de este evento que se extenderá hasta el domingo 9 de agosto impulsado por el Gobierno de Santa Cruz, junto con la organización de Nadando Argentina y distintos organismos nacionales y provinciales, consolidando a El Calafate como sede de eventos internacionales vinculados al deporte, el turismo invernal y la naturaleza.

La ceremonia de inauguración se realizó en el Hotel Calafate Parque con la presencia de la ministra de Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci; el Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli; el presidente de Nadando Argentina, Matías Ola; autoridades de la Prefectura Naval Argentina y de Parques Nacionales entre otras autoridades provinciales, locales e invitados especiales.

A mediodía de este martes, en la zona de las competencias, estuvo presente el gobernador Claudio Vidal y en ese marco la ministra Nadia Ricci destacó que Santa Cruz demostró estar a la altura de los países nórdicos, históricas sedes de estas competencias, y ratificó el objetivo de que la provincia sea sede del Mundial de Natación en Aguas Frías en 2028.

La titular de la cartera productiva puso en valor la decisión política y la articulación institucional que hicieron posible la logística en la Bahía de los Témpanos.

“Gracias a todos por haber confiado y gracias al señor gobernador por haber gestionado en primera persona que esto sea un hecho hoy acá”, enfatizó la funcionaria ante los atletas y autoridades presentes.

En ese mismo sentido, valoró el esfuerzo del sector empresarial: “Agradecemos al privado que está haciendo una apuesta muy importante colaborando desde todos los rincones de la provincia para garantizar este evento”.