Valentín Forestier es un nuevo refuerzo para Gimnasia

El campeón de la Liga completa su plantel de cara a la temporada 2026/27.

Valentín Forestier es la nueva incorporación de Gimnasia y Esgrima, con un contrato por dos años. El bahiense, de 23 años y 1,96 metros, se desempeña como alero y llega proveniente de Olímpico de La Banda, donde disputó 36 encuentros durante la última temporada y promedió 6 puntos por partido.

Con su capacidad para desenvolverse en el perímetro, Forestier llega al Verde para afrontar un nuevo desafío en la Liga Nacional y la Basketball Champions League Americas.

De esta manera, Gimnasia suma una nueva pieza a su plantel. Los dirigidos por Pablo Favarel ya cuentan con Sebastián Carrasco, Martiniano Dato, Carlos Rivero, Marcos Chacón, Emiliano Toretta, Jesús Centeno, Anyelo Cisneros, Felipe Inyaco, Gino Balbo, Amar Sylla y Obi Okafor.