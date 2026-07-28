Obiajulum Okafor es nuevo jugador de Gimnasia

El Club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia sigue conformando su plantel de cara al inicio de la temporada 2026/27 de la Liga Nacional de Básquetbol y suma a Obiajulum Okafor como nueva incorporación.

Nacido en Estados Unidos y de ascendencia nigeriana, Okafor tiene 26 años, mide 2,00 metros y se destaca por su intensidad, entrega y capacidad para aportar en ambos lados de la cancha. Cuenta con experiencia internacional tras disputar tres temporadas en el básquet español. En la última defendió los colores de Rioverde Clavijo, donde promedió 6,6 puntos y 4 rebotes por partido. Además, se formó en la Universidad de Drury, donde compitió en el básquet universitario de Estados Unidos.

Con su incorporación, Gimnasia suma un interno físico, dinámico y competitivo, que aportará intensidad, versatilidad y energía al equipo dirigido por Pablo Favarel para afrontar una nueva temporada en la máxima categoría del básquet argentino y la Basketball Champions League Americas.

Hasta el momento, el conjunto patagónico cuenta con: Sebastián Carrasco, Martiniano Dato, Carlos Rivero, Marcos Chacón, Emiliano Toretta, Jesús Centeno, Anyelo Cisneros, Felipe Inyaco y Gino Balbo.