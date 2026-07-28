Juanes Motos es campeón nacional de Clubes C13 en Rosario

Se disputó el Nacional de Clubes Sur Rosario 2026 de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS) en categoría C13, donde Juanes Motos de Comodoro se consagró campeón. El elenco dirigido por Juan Ignacio Barrientos derrotó en la final a los ushuaienses Cuervos del Fin del Mundo, y logró además del título, quedarse con el premio a goleadores y el mejor jugador del torneo, que fue Agustín Reynoso.

El certamen nacional fue organizado por la Asociación Rosarina de Fútbol de Salón (A.Ro.Fu.Sa.), con el Club Atlético Belgrano como escenario, con la fiscalización de la Confederación Argentina.

En categoría C13, se disputó allí el Nacional de Clubes Sur (el C13 Norte se jugó en Aristóbulo del Valle, Misiones) y Juanes Motos, que viene de ser campeón en C11 el año pasado en Corrientes (venciendo en la final a Casino CR por penales), continúa creciendo y evolucionando, y en este caso se llevó de principio a fin el título en la divisional 2013/2014 en Rosario.

Los conducidos por Barrientos compitieron en la fase regular, siendo parte de la Zona D y venciendo a José Hernández de Paraná (8-4), luego a La Fabrika de Rosario (7-3) y a CDS Tigre de Ushuaia (8-4). En cuartos de final superó 3 a 1 a Mariano Moreno de Paraná y en semifinales goleó 5 a 1 a Banco Mendoza, para finalmente ser campeón al imponerse por 6 a 5 ante Cuervos del Fin del Mundo de Ushuaia.

El tercer puesto quedó para Newell’s Old Boys, cuarto fue Banco Mendoza, que además obtuvo la valla menos vencida.

El campeón comodorense en tanto, tuvo a los máximos artilleros, premio compartido entre Agustín Reynoso y Gonzalo Soto, con 10 goles cada uno. Además, Reynoso fue elegido como el mejor jugador del certamen. Cerrando la premiación, la delegación más correcta fue el club anfitrión, Belgrano de Rosario.

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Nacional de Clubes C13 Sur Rosario 2026

Campeón: Juanes Motos (CR)

Subcampeón: Cuervos FDM (Ushuaia)

3º Puesto: Newell’s Old Boys

4º Puesto: Banco Mendoza (Mza.)

Valla menos vencida: Banco Mendoza

Goleadores: Agustín Reynoso y Gonzalo Soto (10G - Juanes Motos)

Jugador destacado: Agustín Reynoso (Juanes Motos)

Delegación más correcta: CA Belgrano (Rosario)

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La campaña de Juanes Motos

Fase regular (Zona D)

Juanes Motos 8-4 José Hernández

Juanes Motos 7-3 La Fabrika

Juanes Motos 8-4 CSD Tigre

Cuartos de final

Juanes Motos 3-1 Mariano Moreno (Paraná)

Semifinales

Juanes Motos 5-1 Banco Mendoza

Final

Juanes Motos 6-5 Cuervos FDM