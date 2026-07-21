JM y Casino se consagraron en el Nacional formativo de Misiones

Los representativos comodorenses JM Futsal y Casino CR se adjudicaron el Torneo Nacional formativo de las categorías C9 y C11 respectivamente, evento realizado en la localidad de Aristóbulo del Valle (Misiones). JM derrotó a Tigres del Sur de Caleta Olivia en la final C9, mientras que en C11 Casino hizo lo propio ante Nazareno de Misiones. En C13, el campeón fue San Martín de Río Grande.

Los elencos formativos de JM Futsal y Casino CR brillaron en el Nacional de Clubes C9-C11-C13 disputado en Aristóbulo del Valle (Misiones), evento que fue organizado por la federación misionera de la disciplina, con la fiscalización de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS).

JM Futsal realizó su primera incursión en torneos nacionales formativos masculinos, con el título para los pequeños atletas C9 dirigidos por Federico Gallardo y la referente Florencia Paredes, con una gran fase regular y la final ganada por 5 a 3 ante Atlético Nazareno (Puerto Rico, Misiones), con los dobletes de Miguel Gatti y Lucas Yáñez, más el tanto de Genaro Avilés.

Por su parte en C11, Casino CR ganó el partido por el título ante Tigres del Sur por 7 a 1. Para los dirigidos por Franco Manjón e Ignacio Mansilla, los goles fueron obra de Valentino Bermúdez (2), Mateo Ferreyra (2), Asiel Maripillán, Francesco Buffa y Ramiro Perales.

De esta manera, las categorías infantiles de la CAFS cerraron una semana de gran competencia en el corazón de Misiones, donde además en C13 el campeón fue San Martín de Río Grande, que derrotó en la final a La Placita de Montecarlo (Misiones).

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Premiación

C9

Campeón: JM Futsal (Comodoro Rivadavia)

Subcampeón: Atlético Nazareno (Misiones)

Valla menos vencida: JM Futsal

Goleador: Noha Canales (JM Futsal)

Jugador destacado: Lautaro Milan (San Martín)

Delegación más correcta: Atlético Nazareno

C11

Campeón: Casino CR (Com. Riv.)

Subcampeón: Tigres del Sur (Caleta Olivia)

3º Puesto: San Martín (Río Grande)

4º Puesto: Don Bosco (Mendoza)

Valla menos vencida: Casino CR

Goleador: Mariano Moreno (Tigres del Sur)

Jugador destacado: Mateo Ferreyra (Casino CR)

Delegación más correcta: Don Bosco

C13

Campeón: San Martín (Río Grande)

2do puesto: La Placita (Misiones)

3º Puesto: Atlético Nazareno (Misiones)

4º Puesto: Capioví (Misiones)

Goleador: Enchel Llanes – Atlético Nazareno

Jugador destacado: Benjamín Vega – San Martín

Delegación más correcta: La Placita