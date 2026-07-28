Vozinha: el fútbol chileno le impedirá usar el nombre que lo hizo famoso

Después de convertirse en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026 con la selección de Cabo Verde, el arquero Josimar José Évora Dias, conocido mundialmente como Vozinha, iniciará una nueva etapa en Colo Colo.

Antes de disputar su primer partido con el conjunto chileno, Vozinha se encontró con un obstáculo inesperado: no podrá lucir en su camiseta el apodo que lo hizo popular durante la Copa del Mundo.

El experimentado guardameta de 40 años firmó contrato por 18 meses con el club más ganador de Chile, en una incorporación que generó una gran expectativa entre los hinchas. No obstante, la reglamentación vigente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) establece que los futbolistas deben utilizar en la camiseta su apellido paterno y/o materno, dejando expresamente prohibido el uso de apodos o sobrenombres.

La normativa obliga a que el arquero utilice "Évora" o "Dias" en la espalda de su camiseta, dejando de lado el nombre con el que fue reconocido durante toda su carrera y especialmente tras su destacada actuación en el Mundial.

Según trascendió en medios chilenos, la única posibilidad de que vuelva a utilizar "Vozinha" sería que Blanco y Negro, la sociedad que administra Colo Colo, impulse un cambio reglamentario ante el Consejo de Presidentes de la ANFP, algo que por ahora no está previsto.

El origen de un apodo muy especial

El sobrenombre "Vozinha", que en portugués significa "abuelita", nació durante la infancia del arquero en la ciudad de Mindelo, en Cabo Verde.

Criado principalmente por sus abuelos mientras sus padres trabajaban, Josimar solía refugiarse junto a su abuela cuando tenía conflictos con otros chicos mientras jugaba al fútbol en el barrio. Con el tiempo, esa costumbre derivó en un apodo que terminó acompañándolo durante toda su carrera profesional y que millones de aficionados conocieron durante el Mundial.

Un contrato que también cambió su economía

Además del desafío deportivo, el pase a Colo Colo significó un importante crecimiento económico para el arquero.

De acuerdo con medios chilenos, Vozinha percibirá un salario cercano a 47 millones de pesos chilenos por mes, equivalentes a unos 48.000 dólares mensuales, una cifra muy superior a la que recibía en el GD Chaves de Portugal, donde su sueldo era inferior a los 10.000 dólares mensuales.

El rendimiento que mostró en la Copa del Mundo fue determinante para que el "Cacique" apostara por su incorporación de cara a la segunda parte de la temporada, aunque deberá acostumbrarse a competir con un detalle inusual: jugar sin el nombre que lo convirtió en uno de los personajes más queridos del último Mundial.