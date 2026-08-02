River perdió 1 a 0 con Central y sumó su quinta derrota consecutiva

El equipo del Chacho Coudet no gana a nivel local desde el 16 de mayo. Hubo insultos para jugadores y comisión.

River Plate cayó 1-0 ante Rosario Central en el Estadio Monumental y sigue sin sumar puntos en tres presentaciones del Torneo Clausura. La Banda no contó con Ángel Correa por un traumatismo en el muslo derecho y acumula cinco derrotas consecutivas en el fútbol argentino entre los tres duelos del actual certamen, la final perdida contra Belgrano y la eliminación en la Copa Argentina.

Al Millonario le costó generar peligro frente al arco de Jeremías Ledesma en la primera etapa, aunque falló un mano a mano claro en los pies de Lautaro Pereyra. En contraposición, la visita intentó aprovechar los espacios por las bandas a la espalda de los laterales, y así generó serios acercamientos hasta que Nicolás Otamendi buscó barrer una pelota tras un centro bajo de Jaminton Campaz, se la llevó puesta y la metió contra el arco de Santiago Beltrán a los 26 minutos.

A partir del complemento, el Canalla mantuvo su plan inicial, aunque se replegó más de la cuenta desde el principio y empezó a defender mucho más cerca de su área. En los segundos iniciales, Ignacio Ovando realizó un gran despeje en la línea para evitar el empate y, más adelante, Ledesma le sacó el gol a Lucas Beltrán. La fórmula del contragolpe comenzó a ser una constante para el equipo de Jorge Almirón, que no estuvo lúcido en la definición porque Campaz erró dos mano a mano con sendas tapadas del arquero local.

A pesar de la expulsión de Emanuel Coronel en el último cuarto de hora, los rosarinos se llevaron los tres puntos de Buenos Aires. Por otro lado, River Plate rompió una racha de 32 años, ya que no arrancaba un campeonato con tres derrotas consecutivas desde el Clausura 1994. No gana un partido a nivel local desde el 16 de mayo pasado, cuando venció 1-0 a su rival de hoy por las semifinales del Apertura.

En la próxima fecha, el equipo de Eduardo Coudet irá a Victoria este sábado para medirse a Tigre desde las 17:00 y Rosario Central volverá a jugar el viernes a partir de las 19:30 ante Aldosivi en el Gigante de Arroyito.