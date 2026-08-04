Municipio auspicia carreras de Cross Running y MTB

El Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Cultura, Deportes y Juventud acompañará con logística competencias de cross running y mountain bike.

Las mismas se llevarán a cabo el sábado 15 ydomingo16 de agosto bajo la organización del taller de bicicletas El Gallinero Bike y las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 14.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo del intendente Pablo Carrizo, reafirmando el compromiso de la gestión para acompañar y potenciar los eventos deportivos impulsados por instituciones comunitarias.

En conferencia de prensa ofrecida este martes, el referente de Gallinero Bike, Claudio Casas (en el centro de la fotografía), brindó más detalles sobre los circuitos y modalidades que tendrán ambas carreras y agradeció el acompañamiento de la comuna, como así también de los comercios amigos.

“Las dos jornadas contarán con 6k para principiantes y promocionales en el caso de MTB, y el circuito se encontrará en distintos senderos aptos entre los barrios 13 de Diciembre y Bicentenario, para categorías masculinas y femeninas”, precisó.

La presentación de dicha actividad se realizó en la Sala Liliana Venanzi del Centro Cultural y contó con la presencia de la subsecretaria de Deportes, Carla Tévez, y el director de Deportes, Juan Nieto.

Fuente: Prensa Municipal